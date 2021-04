PRUEBA SONDEO - Widget Flourish (Elecciones Comunidad de Madrid)

Isabel Díaz Ayuso ya se había hecho a la idea mucho antes de que el debate comenzara. La izquierda iría a por ella por la gestión de la pandemia en un “todos contra Ayuso”, así que tocaba aguantar. Y eso es lo que ha hecho durante dos horas de debate. Resistir y no arriesgar.

Si Pablo Iglesias le preguntaba cuántos muertos ha habido en la Comunidad de Madrid mientras le exigía que no sonriera, Ayuso sacaba el comodín del Gobierno de Pedro Sánchez, del que Iglesias ha sido su vicepresidente de Asuntos Sociales. Si la candidata de Más Madrid y médica anestesióloga, Mónica García, le reprochaba que estuviera más pendiente de “confrontar con Sánchez” que de “cuidar a los madrileños” cuando la región lideraba los peores datos de la pandemia, Ayuso respondía que “las muertes son de todos” y presumía de haberle explicado a una médica como Mónica García lo que era la Covid ante la estupefacción de esta. Si Ángel Gabilondo le recriminaba el protocolo por el que el Gobierno de Madrid ordenó no hospitalizar a los ancianos de las residencias, Ayuso lamentaba que se compararan cifras “de forma mezquina”, mientras presumía de no haber cerrado la hostelería.