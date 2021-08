Gloria Santiago, diputada de Podemos asaltada sexualmente en el Camino: "No he pasado tanto miedo en mi vida"

La vicepresidenta del Parlamento balear relata a NIUS su angustia tras ser abordada por un exhibicionista en el Camino de Santiago

Gloria Santiago nos habla desde Navia (Asturias), desde un albergue de peregrinos. Dolorida por las ampollas en los pies, una tendinitis y un tremendo susto en todo el cuerpo tras haber sufrido un ataque sexual pocas horas antes durante su etapa diaria del Camino de Santiago. Es lo que más le duele.

“Un tío me ha perseguido haciéndose una paja”, ha relatado en su cuenta de Twitter la diputada por Ibiza y vicepresidenta del Parlamento balear, de Unidas Podemos, para denunciar el episodio, recabando de inmediato innumerables muestras de solidaridad y haciendo aflorar otros episodios similares en la red social.

Pregunta: Lo primero ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras tú?

Respuesta: Pues ahora estoy mejor, pero he tenido una mañana muy angustiosa y muy mala. Ahora un poco mejor ¡Qué remedio! Pero bueno, es verdad que hay veces que pienso que mañana tengo que volver a hacer 6 horas de camino, sola por zonas que verdaderamente no hay nada ni nadie alrededor durante horas y horas de camino. Y me angustia muchísimo. Pero aun así, mañana tendré que salir y voy a hacerlo igual.

P.: El episodio ha tenido que ser muy violento. ¿Cómo ha ocurrido todo?

R.: Yo no había pasado tanto miedo en mi vida. ¡En mi vida! Y han sido, fíjate, unos segundos. No me quiero imaginar si ese tipo me hubiera dado alcance como a muchas mujeres les pasa o cualquier otra cosa. No me quiero imaginar el calvario. Han sido unos diez segundos, ha pasado todo muy rápido, pero ha pasado. Yo he salido corriendo, he volado. Mira que tengo los pies llenos de ampollas, una tendinitis tremenda y un tobillo inflamado.

Iba haciendo el camino muy despacio, lentamente, tranquilamente, porque estoy dolorida. pero aun así, he visto la situación y he echado a correr como si no hubiera un mañana. Pensaba que no había nadie. No había nada alrededor ni nadie hasta 40 minutos o 45 minutos después, caminando, temblando, mirando para atrás… Me he encontrado unas fábricas con unos obreros 45 minutos después. Todo ha sido terrible.

"Tranquila, voy a mear"

P.: ¿Cómo ha sido el asalto? ¿Y cómo era el agresor?

R.: El lugar es un tramo del Camino precioso de Asturias, donde todos los tramos son absolutamente maravillosos. Pero solitario absolutamente. No había ninguna casa, nada, ninguna referencia. De hecho, el 061 me decía pero ¿no tienes ninguna referencia para decirme? Y no, no había nada. Era un campo verde y no había nada, ni casas, ni ninguna fábrica, ni siquiera una ermita, no había nada. Y el tipo, pues yo he sentido que venía alguien caminando y he pensado que sería un peregrino. He mirado para atrás, pero no era un peregrino, no llevaba mochila… Era un chaval, o bueno, de unos 35 años o así...

Venía corriendo hacia mí. Y lo he mirado, porque mi primera impresión fue que se me había caído algo. Entonces me quedé mirándole y me dijo: no te preocupes, tranquila, que sólo voy a mear. Y entonces se giró un poco para un arbusto. Y yo seguí caminando, di dos o tres pasos y volví a mirar para atrás para comprobar que efectivamente el tipo estaba haciendo pis y se marchaba ya. Pero no, el tipo estaba detrás de mí y se estaba haciendo una paja. Así, literal, sin paños calientes. Y se reía.

Bueno, pues una gracia. Él supongo que dormirá muy bien esta noche, igual que todos los tipos estos que a diario violentan o incluso matan, pero a nosotras nos deja pues muy mal. Y además es que no sólo pasa en el camino, pasa las 24 horas, los 7 días a la semana en cualquier lugar, a las 3 de la tarde, a las 12 de la noche. Les pasa a las mujeres por ser mujeres. Porque si yo hubiera sido otro tío, ese señor no se hace una paja delante de mí. Lo ha hecho porque yo era una mujer y no hay más. Y eso está pasando en el Camino. Pasa cuando vas a tu trabajo. Pasa cuando sales de casa de tu madre y cuando te vas a cualquier lado.

El hándicap del miedo

Me sabe mal también porque en el Camino Santiago lo primero que te dicen es ¿vas sola? Pero es que la realidad es que yo me estoy encontrando aquí en los albergues a muchas mujeres solas. Y la realidad es que cuando charlamos así por la tarde, o nos encontramos en los albergues siempre sale el mismo tema. Y es que… en esta zona ¿no he tenido miedo? Siempre hablamos del miedo. Y los tipos que están viajando solos, cuando hablamos todos, ellos hablan del cachopo que se han comido, de la sidra tan rica que estaba… En ningún momento mencionan ‘¡Jo, la salida de Gijón, uf, muy solitaria!’. Y nosotras llevamos el elogio o lo que sea de lo bonito y lo maravilloso que puede ser el Camino con el hándicap del miedo.

P.: No te ha sentado bien ese sentido que te cuestionaran el hecho de que viajaras sola.

R.: No, no, claro que no. O sea, yo llamo con un ataque de pánico tremendo, corriendo campo a través por unos charcos horribles. Y la señora pues, hombre, encima me dice que cómo se me ocurre viajar sola, que si es que no he encontrado compañero. Pues mire señora, es que ni siquiera lo he buscado. Es que quise viajar sola, por principio. Y a quien se hubiera apuntado le hubiera dicho que no.

Es que quería colgar y llamar a otro, porque esta señora no me va a ayudar. Pero claro, también me aliviaba por lo menos tener una voz y una compañía… Y digo, pues ya lo siento. Pero si hubiera tenido el infortunio que han tenido otras muchas mujeres, pues me quedo con un lo siento y con un "no haber viajado sola" y eso es lo último que yo hubiera escuchado.

P.: Después de lo vivido ¿vas a seguir con los planes?

R.: Yo voy a seguir con mis planes. Por supuesto que sí. Es que los que tienen que tener miedo deberían ser ellos. Deberían ser ellos y a nosotras nos ponen el foco. Nos ponen el foco constantemente, pero quienes tendrían que sentir miedo cada vez que hay un agresión machista son ellos.

P.: Así que mañana sales, una nueva etapa.

R.: Mañana salgo de nuevo y son otras seis horas de caminata en los que habrá muchos tramos, la mayoría, que los pase sola. Y bueno, pues vamos a ver cada tramo. Pues cuando una llega, pues los chicos cuando llegan, pues se van a celebrarlo y cuando llegamos nosotras decimos: “¡Jo que bien que sigo viva!”.

"¡Basta ya de no poder vivir tranquilas!"

P.: Las reacciones de apoyo han sido muchas. Supongo que de alguna manera también te reconfortará, ¿no?

R.: Sí, claro. Es muy cálido y reconfortante, sobre todo en estos momentos en los que lo pasas angustiosamente y estás fuera de casa, con tus amigas lejos, la familia lejos… Sí, hombre, claro. Yo agradezco todas y cada una de las de las muestras de apoyo, pero me gustaría que sirviese para algo más. Es decir, que trascienda a que la situación ya en el Camino o en general de las mujeres es ésta. La que he vivido yo esta mañana y la verdad que es muy injusto. Porque ahora, cada 5 minutos mirando para atrás, con una angustia que es muy injusto que tengamos que pasar.

P.: Y una última cosa: ¿lo que has vivido te lleva a dar algún consejo a quienes estén pensando en hacer lo que has hecho tú, recorrer el Camino sola?

R.: A las mujeres que están pensando en hacer el Camino solas no les voy a dar ningún consejo más que que lo hagan. A los que les tendría algo que decir es a las instituciones y sobretodo y particularmente a todos los hombres que siguen negando el machismo, que siguen negando que nos está pasando esto a las mujeres.