Enfriar la colada para recuperar las carreteras: "Hay que abrir la lava centímetro a centímetro"

Dicho eso, hay varias soluciones posibles para la reconstrucción de las carreteras. Todas muy complejas. Algunas serán viables en La Palma, otras no. “Eso lo decidirán los ingenieros, nosotros lo que hacemos es asesorar, sabemos cómo funciona el volcán y aportamos ideas”. Entre esas ideas, hay una que ya se ha utilizado en otros lugares , como Hawai o Islandia. Consiste en acelerar el enfriamiento de la lava que cubre esas carreteras, para poder avanzar en su reconstrucción.

“Para volver a abrir una carretera tapada por la lava, hay que ir abriendo la lava e ir enfriándola. Pero siempre lateralmente, no desde arriba”. Esto último es importante, explica, y el proceso no es nada sencillo. Se va cortando lateralmente, desde el borde en el que se junta la lava con la carretera, porque ahí, “esa parte inicial ya se habrá enfriado algo”. No mucho, hablamos de algún metro, pero puede haberse enfriado “en cuestión de días, simplemente por contacto con el aire”.