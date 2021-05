Rusia toma la delantera para rodar la primera película en el espacio y la actriz Yulia Peresild será su protagonista

En noviembre de 2020, la agencia espacial rusa y la cadena local Channel One lanzaron un concurso abierto para participar en el primer largometraje en el espacio conocido con el título provisional " Challenge " (Desafio). En marzo, la competencia preseleccionó a 20 finalistas, que fueron sometidos a una revisión médica.

Roscosmos también agregó que la piloto rusa Galina Kairova, de 26 años, quien también solicitó el papel en la película pero no fue seleccionada, " fue invitada a continuar el proceso de selección para el cuerpo de cosmonautas a nivel profesional ".

La trama de la película girará en torno a una joven cirujana que vuela a la EEI , quien tendrá que realizar una operación a un cosmonauta enfermo cuya condición médica no le permite regresar a la Tierra.

Yulia Peresild se graduó en el departamento de dirección de GITIS; actriz del Teatro de las Naciones posee el galardón de Artista de Honor de la Federación de Rusia. Su filmografía incluye las películas "The Edge", "Battle for Sebastopol", "Ugryum-River", "Zuleikha Opens Her Eyes" y otros, habiendo recibido dos premios Golden Eagle.