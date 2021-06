Acusan a investigadores chinos de borrar secuencias del SARS-CoV-2 claves en el origen de la pandemia

Según su hipótesis, esas secuencias son más antiguas que las del mercado y eso sugiere que hubo brotes de coronavirus antes de lo reconocido por China y que después se ha tratado de borrar algunas de las pistas. Hasta el momento, los investigadores chinos no han respondido a ninguna petición para explicar por qué borraron las secuencias genéticas.

"Borradas para esconder su existencia"

“Parece que las secuencias fueron borradas para esconder su existencia”, sostiene en su artículo, aún no revisado , el virólogo Jesse Bloom, del centro Fred Hutchinson . Este científico participó en la carta firmada en mayo por varios expertos para reclamar que la OMS no descartara sin más investigaciones la hipótesis de que el virus escapó del laboratorio de máxima seguridad de Wuhan.

Bloom reconoce que su trabajo no tiene nada que ver con lo que pudo pasar en el laboratorio, pero siembra la duda sobre la cantidad de información generada en China en al inicio de la pandemia que puede haber aún por conocer.

El enlace eliminado

Empezó a indagar el origen de los contagios en China descontento con el papel de la OMS y dio con un estudio publicado en marzo de 2020 que analizaba 241 secuencias genéticas de pacientes del hospital Renmin de Wuhan . El documento incluía un enlace a una base de datos de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos con los datos. Pero ese enlace no conducía a ninguna parte . La información estaba borrada.

Los mismos investigadores chinos del primer artículo publicaron después otro basado en la misma información, pero ya no ofrecían todas las secuencias de los virus, sólo algunas de sus mutaciones .

13 secuencias de un virus anterior al mercado de Wuhan

Los autores de estos artículos no respondieron a los mensajes de Bloom (tampoco lo han hecho a los de la revista Science o The New York Times), así que siguió el rastro de la información y vio que varias de las secuencias habían sido almacenadas en Google Cloud, todo con nombres que seguían un formato similar. Esto le permitió recuperar 13.