Los países tienen 11 años para evitar que la temperatura aumente más de 1,5 grados

Evitar superar ese límite de 1,5º C puede evitar lo peor, y cumbres como la COP26 de Glasgow se celebran para conseguirlo. ¿Hay tiempo? ¿Es posible todavía? La temperatura del planeta ya ha aumentado 1,1 grados con respecto a la previa a la Revolución Industrial. Y los 191 países presentes en París se dieron dos fechas clave para avanzar en el recorte de emisiones de gases contaminantes (principalmente CO2, aunque no el único): 2030 y 2050. Fechas que cada vez están más cerca.

Para 2030 plantearon una reducción del 45%, para 2050 el “cero neto en emisiones” , es decir, que solo se emita el CO2 capaz de ser reabsorbido por los ecosistemas. Actualmente, hay una brecha enorme entre lo necesario y lo prometido por los países. Y no es la única: hay otra entre lo prometido y lo que se cumple.

Pero ¿cómo afectan las emisiones a la temperatura del planeta? ¿Podríamos no sobrepasar ese límite si se actúa de forma rápida y drástica ahora? ¿Realmente ya no hay vuelta atrás o queda margen para actuar?

Muchos científicos piensan que no. Y lo explican. Tan pronto como las emisiones de CO2 dejan de aumentar, la concentración atmosférica de ese CO2 comienza a descender lentamente, porque los océanos, los suelos y la vegetación siguen absorbiendo el dióxido de carbono al mismo ritmo. Por lo que la temperatura no sube más. Aunque tampoco baja, porque las interacciones atmosféricas y oceánicas se ajustan y equilibran. “La temperatura no sube ni baja", explica Joeri Rogelj en la revista Scientific American. Es director de investigación del Instituto Grantham en el Imperial College de Londres.