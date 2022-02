Por qué Alemania o Suecia no vacunan a los niños: "El beneficio individual para ellos no está claro"

Suecia, Noruega, Finlandia o Alemania no vacunan a los niños de forma generalizada: consideran que el beneficio individual para ellos no está claro

Solo vacunan a los que tengan patologías de riesgo o convivan en un grupo familiar con personas de riesgo

Suecia: "Los beneficios individuales para el niño, no creemos que sean lo suficientemente grandes como para recomendar la vacunación de todo el grupo"

La vacunación de los niños en España no va todo lo rápido que se esperaba. Dos meses después de que se abriese esa posibilidad para los menores de 5 a 11 años, el 15 de diciembre, solo algo más de la mitad tiene puesta la primera dosis. Detrás de esto está el tsunami de infecciones que deja la sexta ola, pero también hay padres y madres dudosos, o que prefieren esperar a ver cómo evoluciona la pandemia.

En España, las autoridades sanitarias recomiendan vacunarles, porque se considera que los beneficios superan a los riesgos. Pero hay países en los que no se les está vacunando. Es el caso de Suecia, Noruega, Finlandia o Alemania. ¿Por qué? Pues, precisamente, por lo contrario: creen que, en estas edades, los beneficios no superan a los riesgos. Sólo la recomiendan para los niños que denominan “vulnerables”.

“Vacunan a los menores que tengan patologías de riesgo o que convivan en un grupo familiar con personas de riesgo. Pero no les vacunan si están sanos y no conviven con vulnerables. Porque la gran mayoría son asintomáticos. Muy raramente tienen cuadros graves”, explica el inmunólogo Manuel Muro. Alemania, por ejemplo, apenas ha vacunado al 8,5% de los niños de estas edades.

Más beneficio para los demás que para ellos

“Nosotros no creemos en vacunar a todo un grupo de niños en nombre de la sociedad. Queremos un claro beneficio para los propios niños, y por eso no la recomendamos por el momento". Así de claro explicó Britta Björklund, de la Agencia de Salud Pública de Suecia, la decisión de no recomendar la vacuna para ellos. “Las vacunas son seguras, son vacunas muy buenas, pero si nos centramos en los beneficios médicos individuales para el niño, no creemos que sean lo suficientemente grandes como para recomendar la vacunación de todo el grupo”.

Muro cita las palabras de Björklund y cree que no se puede obviar lo que están haciendo estos países. “Dicen que no es bueno vacunar en nombre de la sociedad, y es lo que estamos haciendo con los niños. Porque a nivel individual no está tan claro, en su edad, el riesgo-beneficio. Aquí se opta por una recomendación voluntaria, pero allí no se recomienda, porque consideran que el beneficio es más para la sociedad que para ellos”.

Es lo mismo que ocurre en Noruega. El ministro de Salud, Ingvild Kjerkol, explicaba a finales de enero que “hay poco beneficio individual para la mayoría de los niños”, y que por ello decidían no recomendar la vacuna para ellos, siguiendo el consejo del Instituto de Salud Pública de ese país.

Muro, que es jefe de Servicio de Inmunología de Hospital CU Virgen de Arrixaca-IMIB, cree que “es bueno saber lo que pasa en otros países. Hay que saberlo para poder decidir. Hay que contar a los padres que hay otros países que no vacunan, tener esa información”. Porque él mismo confiesa que la decisión es difícil. “Yo, personalmente, a mi hijo sí le vacunaría, pero no me veo con capacidad para recomendársela a otros padres. El riesgo beneficio en estas edades yo no lo tengo tan claro”. ¿De qué riesgos y beneficios hablamos?

Beneficios directos e indirectos

Si empezamos por los riesgos de la vacuna, el principal es la miocarditis, que se ha detectado en algunos casos. Siempre en varones y tras la segunda dosis de las vacunas de ARNm (Pfizer, que es la que se les administra en España, y Moderna). Pero son casos escasísimos, como recuerda el pediatra y vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología Fernando Moraga-Llop, que acaba de publicar un estudio preliminar sobre la vacunación en menores.

“Tenemos datos de casi 9 millones de dosis inoculadas en este grupo de población, en EE.UU, y la incidencia de miocarditis es de 1 caso x cada millón de dosis. En los de más riesgo, es decir, en los niños varones tras la segunda dosis, se han detectado 4 casos por millón de dosis inoculadas. Son incidencias muy bajas. Y, además, en general, son miocarditis de buena evolución”.

Explica el pediatra y vacunólogo que “la miocarditis en los niños es todavía inferior a la que se da en adolescentes. Porque son menos frecuentes en general, al margen de la vacuna, y por el propio contenido antigénico de la vacuna. En adolescentes se inoculan 30 mg, mientras que en niños la dosis es 10 mg, es decir, un tercio. A menos cantidad de antígeno, menos riesgo”.

Si hablamos de beneficios, Moraga-Llop los resume en cuatro, tanto directos como indirectos. En cuanto a beneficios directos, el más importante es prevenir la enfermedad aguda y sus complicaciones. Entre ellas, sobre todo, “evitar que se pueda producir el Síndrome Inflamatorio Multisistémico (MIS-C), como consecuencia de la covid”. Preocupa, sobre todo, al haberse disparado los contagios con ómicron entre los niños. Otro beneficio directo sería “evitar la covid persistente, que no se conoce todavía bien, pero está ahí”.

En cuanto a beneficios indirectos de vacunar a los niños, el pediatra y vacunólogo habla de “disminuir la transmisión en la escuela, en la familia y el entorno general del niño” y de un beneficio “poblacional”, porque cree que “hay que tratar de vacunar a la mayor población posible”. Entre los niños de 5 a 11 años y los de 12 a 17 suman casi siete millones de personas, un 15% de la población. Y alude a un beneficio más: “Normalizar la vida de los niños”, que puedan seguir con su vida y su plena actividad.

“El beneficio directo es importante, pero el indirecto también. La vacuna es importante, por ejemplo, para la apertura de las escuelas”, advierte Moraga-Llop. Y resume así sus consideraciones: “La vacuna es una inversión. No un coste”.

No ven un “beneficio claro” para el niño

Pero son, precisamente, esos beneficios indirectos los que cuestionan los países que han decidido no vacunarlos, porque los directos no los ven tan claros. "Con el conocimiento que tenemos hoy, con un bajo riesgo de enfermedad grave para los niños, no vemos ningún beneficio claro en vacunarlos", dice la agencia sanitaria sueca. “Los niños y adolescentes tienen un riesgo muy bajo de enfermar gravemente de covid. La enfermedad rara vez provoca que los niños sean admitidos en el hospital, y el período promedio de hospitalización es de un día”, dice su homóloga noruega.

El epidemiólogo Daniel López Acuña, sin embargo, cree que la decisión de Suecia, Noruega o Alemania de no vacunar a los menores de forma generalizada es un error, “una decisión subjetiva y discutible”.

“Desde mi punto de vista, es una estrategia equivocada que solo lleva a una desprotección de la población de 5 a 11 años, a una elevada incidencia y contagiosidad en ese grupo de edad, y especialmente con la variante ómicron, a un elevado número de episodios severos que requieren hospitalización e incluso algunos desenlaces fatales en niños de esa edad”, en referencia al MIS-C.

López Acuña también hace referencia a la covid persistente. Aunque Moraga-Llop explica que todavía no está claro que la vacuna la prevenga (“aún está en estudio”), como sí hace con el MIS-C, para el que la vacuna muestra una efectividad superior al 90%.

Tener en cuenta el momento epidemiológico

Con toda esta información sobre la mesa, al vacunólogo no le parece descabellada la decisión de estos países de no vacunar a todos los niños, pero él tiene claro que es mejor ponerla. “Lo que no habría que tener duda es con la vacuna en sí. Es de calidad, eficaz y segura”. Y en ese sentido, tanto Moraga-Llop como López Acuña recuerdan que la EMA y la FDA “concluyeron, tras revisar los estudios de Pfizer para esas edades, que los beneficios son superiores a los riesgos”.

“Otra cosa”, añade el vacunólogo, “es si la estrategia debe de ser vacunar a todos los niños de 5 a 11 años o no, porque puede depender bastante del momento epidemiológico de la pandemia. Pero yo particularmente, y como pediatra, me inclino por la vacunación”. En cuanto al momento epidemiológico, explica que “no es lo mismo el 15 de diciembre que ahora” y que siempre hay que ir viendo cómo evoluciona la situación, para decidir. “A lo mejor, dentro de 2 meses ya no es necesaria”.

A día de hoy, y “desde un punto de vista epidemiológico y de salud pública”, el epidemiólogo Daniel López Acuña considera “importante la vacunación en el grupo de 5 a 11 años, en el que tenemos la mayor incidencia entre los diferentes grupos de edad”, y alerta de que en España “vamos rezagados con la vacunación de este grupo, porque en promedio aún falta por vacunar con la primera dosis al 40 por ciento”.

En menores de riesgo, vacunan sin dudarlo

Lo que todos tienen muy claro es que la vacuna es necesaria para los niños más vulnerables, con patologías de riesgo. “Un sí clarísimo”, responde Moraga-LLop cuando se le pregunta por estos casos. Pero esos son, precisamente, los niños a los que sí están vacunando estos países.