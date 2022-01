Alzhéimer o párkinson como efectos a largo plazo del covid, una discusión entre el alarmismo y la evidencia

En alguno de los estudios compilados por ambas autoras se sugiere que la infección por covid-19 puede desencadenar el desarrollo futuro de enfermedades neurodegenerativas como alzhéimer o párkinson . Sin embargo, no hay datos que apoyen el alarmismo.

Así lo indica José Miguel Láinez, presidente de la Sociedad Española de Neurología ( SEN ). “Lo que aparece en el síndrome postcovid es fundamentalmente dolor de cabeza y lo que se conoce como niebla mental (pérdida de memoria, confusión); también mareos y problemas de olfato. El hecho de que no haya lesiones estructurales del cerebro –no hay lesiones aparentes del parénquima– es positivo, hace pensar que es poco probable que haya grandes consecuencias a largo plazo ”.

De hecho, la mayoría de estos pacientes evoluciona bien . “Cuando tantas personas están afectadas, podría haber cierto contexto genético que facilitara algún tipo de enfermedad neurodegenerativa; no es descartable. Pero de ahí a pensar en una epidemia, no hay fundamentos para ello ”, subraya.

Una de las razones tras estas previsiones fatídicas es, según la jefa del Servicio de Neurología del Hospital Clínic de Barcelona , Raquel Sánchez-Valle , que “ se magnifican los hallazgos en encéfalo postmortem . Los sujetos que fallecieron por covid no son equiparables a lo que puede pasar en un paciente que supera la fase aguda de la enfermedad y posteriormente desarrolla (o no) covid persistente”.

Es más, según subraya Láinez, “ en los estudios de autopsia tampoco hay grandes lesiones . Hay partículas virales y un poco de reacción inflamatoria, si bien no hay prácticamente invasión directa del virus. Sí que es cierto que hay algunos pequeños cambios, aunque no parecen que sean masivos”.

“ Los síntomas son muy inespecíficos y recuerdan al síndrome de fatiga crónica . Todas las pruebas son normales y no tiene un tratamiento específico a día de hoy por lo que, de manera sintomática, se tratan el insomnio, la ansiedad, etc.”, continúa Lleó Bisa, que el pasado diciembre publicó un artículo sobre esto .

No obstante, Láinez sostiene cómo “hasta ahora no parece que vaya a haber consecuencias serias, aunque evidentemente no se puede bajar la guardia y se necesitan más estudios. El llamado long covid se parece un poco a la fibromialgia, que también se ha asociado con virus. Hay que seguir investigando y manteniendo un seguimiento de estos pacientes para ver cómo evolucionan”.