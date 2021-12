El apretón de manos perfecto es posible y tiene hasta una fórmula matemática

La pandemia ha traído cierta inseguridad a la hora de saludarse . La obligada distancia social derivó en evitar el contacto físico . Pero antes de la era covid los apretones de manos no eran perfectos siempre, y en muchos casos ya dejaban mucho que desear.

Esta incluye doce parámetros: contacto visual (e), saludo verbal (ve), agarre completo de la mano (cg), sequedad de la mano (dr), fuerza del apretón (s), posición de la mano (p), vigor (vi), temperatura (t), textura de la mano (te), control ( c), duración (du) y sonrisa de Duchenne (D), que no es otra cosa que una sonrisa natural y no forzada.