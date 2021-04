Asfalto, neumáticos y velocidad: el origen de la mayoría de los microplásticos que respiramos

El nuevo estudio, publicado hace solo unos días en la revista estadounidense Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), rompe radicalmente con la creencia popular de que en la mayoría de los llamados paraísos naturales, alejados de las ciudades, se puede respirar aire puro. Lo más probable es que si usted se desplaza a algún lugar apartado, por ejemplo del oeste de Estados Unidos, tal vez Yellowstone, los desiertos de Utah o los bosques de Oregón, además de aire fresco respire también muchos microplásticos.