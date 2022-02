Dónde está el límite del virus tras la confirmación de que BA.2 es más contagiosa que ómicron

Sobre lo primero, no se sabe todavía. Sí se está viendo que “BA.2 es bastante diferente de BA.1. Tiene mutaciones que no tiene BA.1, aunque parten de un mismo pariente”, explica a NIUS Óscar González-Recio, genetista del INIA y experto en secuenciación. Todavía no está claro, de hecho, si BA.2 es realmente un sublinaje de ómicron o un linaje distinto. “Incluso podrían darle otra letra si lo fuera, no ser ómicron, pero todavía no lo sabemos”.