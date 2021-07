Bezos pierde la batalla para que la NASA elija su nave para aterrizar en la Luna que mantiene el contrato con SpaceX

Tras la selección de la compañía de Elon Musk por parte de la agencia espacial estadounidense tanto Bezos, que recientemente ha volado con su nave New Shepard al espacio , como el tercer contratista en liza, de nombre Dynetics , protestaron a la administración ante la Oficina de Responsabilidad del Gobierno (GAO), un organismo de control gubernamental, con la esperanza de que la NASA designase a un segundo contratista para el diseño del módulo que llevará astronautas de nuevo a la Luna medio siglo después de los viajes del proyecto Apolo.

El GAO concluido que la NASA no violó ninguna ley o reglamento al otorgar un contrato único a SpaceX y en un comunicado de prensa afirma que la agencia no ha actuado en ningún caso de manera incorrecta en su decisión.

Blue Origin ha argumentado que no se le dio tiempo para revisar su oferta después de que la NASA concluyera que no tenía fondos suficientes para dos adjudicaciones. "Blue Origin se vio claramente perjudicado por el hecho de que la Agencia no comunicó este cambio en los requisitos", afirmó la compañía en su protesta.