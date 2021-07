Bezos compara su cohete con el de Branson y dice que el suyo es mejor y vuela más alto

A pesar de que Branson comentaba el pasado martes que no había pretendido ganarle la carrera a Bezos al apuntarse al vuelo de su avión espacial para adelantarse en nueve días al que tiene previsto Bezos el 20 de julio, el cofundador de Amazon parece que no se ha tomado con deportividad el gesto de Branson y, desde la cuenta de Twitter de su compañía espacial, Blue Origin, han hecho una comparativa entre ambos vuelos para concluir que el de Virgin Galactic no es realmente un vuelo al espacio como sí que lo será el suyo a bordo de la nave New Shepard.