Buenas noticias sobre la inmunidad que generan las vacunas, en plena batalla contra las variantes del virus

Un estudio concluye que la inmunidad generada por las vacunas de Pfizer y Moderna puede durar años, lo que evitaría una tercera dosis

En caso de que sea necesaria, una tercera dosis de AstraZeneca potenciaría mucho la respuesta inmunitaria, según otro estudio

Buenos resultados del ensayo de Reino Unido sobre la combinación de las vacunas de Pfizer y AstraZeneca

Hace cinco meses hablábamos de buenas noticias sobre inmunidad, referidas a la respuesta inmune que se origina tras haber pasado la infección por covid: anticuerpos longevos y una potente respuesta celular. Pues bien, hoy esas buenas noticias se confirman, pero en la inmunidad originada por las vacunas. Los tres estudios más recientes al respecto, de los que da cuenta este artículo del New York Times, apuntan a ello. "Es bueno ver que las vacunas están reafirmando lo que ya hemos visto con la infección natural", asegura Marion Pepper, inmunóloga de la Universidad de Washington, en el diario estadounidense.

Uno de los estudios confirma que las vacunas de ARNm (Pfizer y Moderna) -las más inoculadas de momento- protegerán de la covid durante largos períodos de tiempo. Hablamos de años, no de meses, y además parece que la mayor parte de los vacunados no van a necesitar esa hipotética tercera dosis de refuerzo que se anunció en su día. Siempre que el virus y sus variantes, eso sí, no evolucionen de forma muy distinta a como lo han hecho hasta ahora. Algo que no está garantizado.

¿Qué pasaría si evolucionan de forma que consigan, por ejemplo, evadir la inmunidad? Pues lo que ya se está viendo es que una tercera dosis de refuerzo, si es necesaria, mejora enormemente la respuesta inmune. Esto se ha visto en otro estudio y con otra vacuna, la de AstraZeneca. Y otra cosa que confirma un tercer estudio es que la pauta mixta, la vacunación combinada, es muy prometedora. Pero vamos por partes.

Las vacunas de ARNm no necesitarán tercera dosis

Si empezamos por las vacunas de ARNm, un nuevo estudio publicado en Nature indica que Pfizer y Moderna desencadenan una reacción inmune persistente en el organismo, que puede proteger contra el coronavirus SARS-CoV-2 y sus variantes actuales durante años, en parte porque las células inmunes importantes (células B) siguen desarrollándose durante más tiempo del que se pensaba.

Los autores del estudio son científicos punteros de varias universidades estadounidenses y del Hospital Mount Sinaí de Nueva York. Entre ellos está Ali Ellebedy, inmunólogo de la Universidad de Washington, que hace un mes ya nos dio la buena noticia de que las células que conservan memoria del virus (células B) persisten en la médula ósea y pueden producir anticuerpos siempre que sea necesario.

Junto a ellos, otro equipo descubrió que esas células B continúan madurando y fortaleciéndose en el organismo durante al menos un año tras la infección. Todo eso les llevó a anunciar que la inmunidad en las personas infectadas que se vacunan podría durar años, posiblemente toda la vida. ¿Pero qué pasaba con las que no habían pasado la covid? ¿Podría la vacuna por sí sola tener un efecto similar?

Ahora, el equipo de Ellebedy ha respondido a esta pregunta, y de forma afirmativa. La vacunación tiene un efecto duradero parecido. En el nuevo estudio, han visto que 15 semanas después de la primera dosis de la vacuna, las células inmunitarias todavía estaban ahí, volviéndose más sofisticadas y aprendiendo a reconocer un amplio abanico de secuencias genéticas del virus. ¿Cómo? En el llamado “centro germinal”, una estructura que se forma en los ganglios linfáticos de las axilas, tras la vacuna, o en los pulmones tras la infección natural.

Células que siguen entrenando durante meses

Ese centro es algo así como una escuela de entrenamiento para las células B, donde se preparan para enfrentarse al virus. Y lo que ha descubierto el equipo de Ellebedy es que, 15 semanas después de la primera dosis de vacuna, ese centro germinal todavía estaba muy activo en todos los participantes del estudio, y que la cantidad de células de memoria que reconocieron al coronavirus no había disminuido.

Eso es muy buena señal. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo tengan estas células para entrenar, mejor podrán enfrentarse a las nuevas variantes del virus que puedan ir surgiendo. Cuanto más conozcan al enemigo, mejor. "El hecho de que continuaran ahí casi cuatro meses después de la vacunación, es una muy, muy buena señal", ha explicado Ellebedy al New York Times.

Lo habitual es que los “centros germinales” alcancen su pico de actividad una o dos semanas después de la vacunación, y desde ahí las células empiezan a disminuir. "Por lo general, entre cuatro y seis semanas después, no queda mucho", asegura Deepta Bhattacharya, inmunóloga de la Universidad de Arizona. Pero los “centros germinales” estimulados por las vacunas de ARNm “siguen funcionando meses después, no hay mucho declive en la mayoría de las personas", advierte.

Lo que indican estos resultados es que la gran mayoría de las personas vacunadas con Pfizer y Moderna, las dos vacunas de ARNm, estarán protegidas a largo plazo contra todas las variantes del coronavirus que existen actualmente. Puede que las personas más mayores o las inmunodeprimidas sí necesiten una dosis de refuerzo, pero en general, los investigadores apuntan que no será necesaria. Con todas las buenas noticias que están saliendo, asegura la inmunóloga, "es difícil para mí entender cómo y por qué necesitaríamos refuerzos cada seis o nueve meses".

El potente efecto de una tercera dosis de AstraZeneca

Otro de los estudios de los que hablábamos al principio tiene que ver, precisamente, con esa hipotética tercera dosis de refuerzo. Puede que en las vacunas de ARNm no sea necesaria, pero ¿qué pasa con las demás? El propio Ellebedy cree que las respuestas inmunitarias producidas por las vacunas de Janssen o AstraZeneca pueden ser menos duraderas que las de ARNm. Por eso, esas compañías ya se han puesto manos a la obra con los ensayos de una tercera dosis. Y los resultados son buenos. Otro estudio, que se acaba de publicar en The Lancet, ha constatado que una tercera dosis de la vacuna de AstraZeneca genera una potente respuesta inmune.

Lo han hecho con 90 voluntarios, que fueron de los primeros en recibir la vacuna, el año pasado, en un ensayo clínico. Este año, en el mes de marzo, se les administró una tercera dosis, aproximadamente 30 semanas después de la segunda. Y lo que muestran los análisis es que esta tercera dosis eleva los niveles de anticuerpos más todavía de lo que lo estaban con la segunda.

En concreto, los resultados del estudio muestran que la tercera dosis multiplica por seis los niveles de anticuerpos y mantiene la respuesta de las células T. Han visto también que neutraliza mejor las variantes alfa, beta y delta, y que provoca menos reacciones adversas que la primera dosis.

"Tenemos que estar preparados para poder impulsar esto, si resulta necesario", aseguraba este lunes al presentar el estudio Andrew Pollard, investigador de la Universidad de Oxford. "Tenemos datos alentadores para mostrar que los refuerzos pueden usarse y que serían efectivos para estimular la respuesta inmunológica".

Hay otro estudio en marcha sobre dosis de refuerzo, en este caso de los NIH (Institutos Nacionales de Salud) de EE.UU. A principios de este mes, anunciaron el inicio del ensayo, con personas vacunadas con la pauta completa de cualquiera de las tres vacunas autorizadas en ese país (Pfizer, Moderna y Janssen). El objetivo es probar una tercera dosis de refuerzo con la vacuna de Moderna. Los primeros resultados se esperan a finales del verano.

Mezclar AstraZeneca y Pfizer, una combinación potente

El tercer estudio que trae buenas noticias sobre la inmunidad de las vacunas tiene que ver con la administración de una pauta mixta, es decir, combinar vacunas. Algo que en España ya se ha hecho, aunque de forma precipitada y no exenta de polémica, a cuenta de la segunda dosis de AstraZeneca.

Reino Unido está llevando a cabo un ensayo mucho más amplio sobre esto -con casi mil voluntarios y cuatro combinaciones de vacunas en estudio- y sus resultados eran los más esperados. Los primeros acaban de salir, y refuerzan lo que apuntaba el estudio Combivacs del Ministerio de Sanidad: que combinar vacunas potencia la respuesta inmune. Pero no cualquier vacuna, ni de cualquier forma.

En el estudio COM-COV han ensayado cuatro pautas distintas, combinando las vacunas de Pfizer y de AstraZeneca. Y lo que han visto es que la más potente es la que resulta de combinar una primera dosis de AstraZeneca con una segunda de Pfizer. Los voluntarios que recibieron esta pauta mixta alcanzaron niveles de anticuerpos casi tan altos como los que recibieron dos dosis de Pfizer.

Esto, inoculando la segunda dosis a las cuatro semanas de la primera. Se ha ensayado también esta combinación a las 12 semanas, que sería lo pautado por AstraZeneca, y los resultados saldrán en breve. En cuanto a la inmunidad celular, el estudio ha demostrado que la mezcla de vacunas también produjo niveles más altos de células inmunes que dos dosis de la misma vacuna. Esto es algo que también se vio en el estudio español.

El experto en vacunas de la Universidad de Oxford y coordinador del estudio, Matthew Snape, cree que, en caso de que sea necesario, cualquiera de las pautas ensayadas puede proporcionar una protección potente. “Creo que se podría argumentar que cualquiera de estos programas sería efectivo”, aseguró al presentar los resultados del estudio. Aunque Snape no se atreve de momento a recomendar la estrategia de combinación de forma rutinaria. Por ahora, asegura, lo mejor sigue siendo recibir dos dosis de la misma vacuna.

Ahora, el estudio COM-COV ha comenzado a ensayar otra combinación, que incluye las vacunas de Moderna y Novavax. Y es importante, sobre todo, de cara a la vacunación en países con menos acceso a las vacunas, para saber si se puede cambiar a otra vacuna en caso de que no haya disponibilidad de la que se inoculó en la primera dosis. Snape es claro al respecto: "Estos resultados proporcionan evidencias tranquilizadoras” en ese sentido.