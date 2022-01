El debate bioético de criar cerdos como fuente de órganos para humanos: "Es una revolución"

A David Bennet, 57 años y con una insuficiencia cardíaca terminal, solo le quedaba una única opción para seguir viviendo: ser trasplantado con el corazón de un cerdo modificado genéticamente para evitar el rechazo. El hombre no cumplía los requisitos para recibir el corazón de otro humano ni tampoco para ser tratado con un dispositivo de asistencia mecánica. "Era morir o hacer este trasplante. Sé que es un tiro en la oscuridad, pero era mi última opción", ha asegurado el propio Bennett en un comunicado de prensa del hospital que la ha intervenido, el Centro Médico de la Universidad de Maryland en Estados Unidos. Es la primera vez en la historia que se consigue un trasplante de estas características; ahora habrá que esperar a ver la evolución del paciente para poder afirmar si ha sido un éxito.

El corazón del cerdo –el animal fisiológica y biológicamente más parecido al hombre- con el que ha sido trasplantado Bennet ha sido creado por la empresa de biotecnología Revivicor de Virginia. En diciembre, la compañía obtuvo la aprobación de la Agencia del Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) para sus cerdos GalSafe. Todos los animales han sido modificados genéticamente para que no produzcan un azúcar que provoque el rechazo de órganos, así como una alergia a la carne cada vez más común causada por la picadura de una garrapata.

No es el único que ha alzado la voz contra estos procedimientos. Activistas por los derechos de los animales condenan también este trasplante por "peligroso" y "poco ético". En un comunicado, la mayor organización del mundo defensora de los animales, Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA), advierte del peligro que suponen los trasplantes de una especie a otra a la hora de transmitir virus de animales a humanos: “Los animales no son cobertizos de herramientas para asaltar, sino seres complejos e inteligentes", señala la organización.

Durante siglos los científicos han experimentado con la donación de tejidos y órganos de animales a humanos sin demasiado éxito, ya que al no estar modificados genéticamente, el sistema inmunológico de las personas acababa rechazando órganos que no eran de su especie. Sin embargo, en los últimos años se han hecho cada vez más avances para alterar el ADN y crear animales de diseño de los que extraer órganos compatibles con seres humanos.

En España existen muchas investigaciones en este sentido, pero solo se han llevado a cabo en modelos animales sin pasar a los humanos. “España, con una de las legislaciones más avanzadas del mundo en este sentido, no se permitirá jamás hacer una donación de este tipo hasta que no haya, con ese mismo tipo de animal, una supervivencia de al menos seis meses en un primate”, ha asegurado el veterinario Guillermo Ramis Vidal, que ha trabajado en este tipo de investigaciones. "No es un salto al vacío, sino un salto muy controlado. En modelos primates, hay supervivencias con corazón de más de un año y de riñón, más de dos. Hay una experiencia de muchas décadas trabajando con primates que nos dan una idea muy cierta de cómo puede ir esto”, ha explicado en una entrevista en Onda Cero.