China muestra a sus astronautas como osos panda al ritmo de la canción 'brilla, brilla, estrellita'

El pequeño corto de dibujos animados representa a los 'taikonautas' Nie Haisheng, Liu Boming y Tang Hongbo como osos panda (no podía ser de otra manera siendo este animal uno de los emblemas del gigante asiático) y los muestra comiendo platos típicos de la gastronomía china al son de una versión modificada del archiconocido tema infantil 'Twinkle, Twinkle, Little Star', o en español: ' brilla, brilla, estrellita '.

La letra, adaptada para la misión espacial china reza lo siguiente: "Trabajar en el espacio no es fácil. No olvides estar sano. Disfruta cientos de platos. Yu Xiang Rou Si, Kung Pao Chi, arroz y galletas, tan sabrosas. Pandas felices tu y yo. Trabajar en el espacio no es fácil. Pero estamos preparados para manejarlo. Tiangong tiene tecnologías geniales. Brazos robóticos, mantenen la seguridad. El Wi-Fi nos conecta a todos. Saludamos nuestro planeta de origen. Brilla brilla pequeña estrella. Me pregunto dónde estás".