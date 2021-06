El enfado de la científica estrella de Wuhan y el riesgo de alterar virus en laboratorio: "No tengo nada que temer"

El enfado de Shi Zengli: "Esto no es ciencia, es desconfianza"

No es fácil hablar con Shi Zengli, pero el New York Times lo ha conseguido. “¿Cómo se supone que se pueden ofrecer pruebas de algo de lo que no hay pruebas?”, ha declarado al diario estadounidense, al parecer visiblemente enfadada por las informaciones publicadas sobre la hipótesis de la fuga del virus. “No sé cómo el mundo ha llegado a esto, a ensuciar constantemente a una científica inocente”.