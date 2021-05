Científicos critican en 'The Lancet' los datos y falta de transparencia de la vacuna rusa Sputnik V

“ El acceso restringido a los datos menoscaba la investigación ”, escribe en The Lancet un grupo de investigadores europeos especializados en el análisis de datos científicos. “Es imperativo acceder a los datos que sostienen un estudio para confirmar los resultados. Y esto es aún más importante si se aprecian errores aparentes y estadísticas incoherentes. Desgraciadamente esto parece haber ocurrido en los ensayos de fase 3 de la [vacuna rusa] Sputnik V ”.

La carta a The Lancet la firman profesores de las universidades de Amsterdam , Northwestern (Estados Unidos), Rennes (Francia) y Moscú , encabezados todos ellos por Enrico M. Bucci , un investigador biomédico que preside la firma Resis , dedicada a la auditoría de investigaciones y la detección de plagios y fraudes en el mundo científico.

"Los resultados suscitan dudas"

En febrero, la misma revista The Lancet publicó los resultados provisionales del ensayo, firmados por los creadores de la vacuna rusa y supuestamente revisados de manera independiente por otros científicos. La Sputnik V ofrecía una protección frente a la covid del 91% . La vacuna rusa se basa en la tecnología del adenovirus, como la de AstraZeneca y Janssen .

“Tenemos dudas importantes sobre la disponibilidad de los datos que respaldan las conclusiones de los que los investigadores”, escriben ahora los científicos críticos en The Lancet. “Los investigadores afirman que los datos no se compartirán hasta que se complete el ensayo y sólo si lo aprueba el laboratorio y su departamento de seguridad. El intercambio de los datos es uno de los pilares de la fiabilidad de una investigación y su entrega no puede estar condicionada”.