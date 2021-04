Científicos critican la tardanza de Sanidad en decidir sobre AstraZeneca y cuestionan el estudio en que se apoyan

Sanidad plantea esperar "cuatro o cinco semanas" para tomar una decisión sobre la segunda dosis: "No habrá suficiente evidencia, ¿a qué estamos esperando?"

Piden no dejar pasar más tiempo y ponerles ya la segunda dosis de AstraZeneca: "No hay motivo científico" para no hacerlo

Sobre la eficacia de la vacuna si se exceden las 12 semanas: "Cuando uno se sale de lo que se ha ensayado, no hay certezas”

Tranquilidad. Es lo que pide Sanidad con respecto a la segunda dosis que han de ponerse los que recibieron la primera de AstraZeneca. Fernando Simón decía este lunes: "Sabemos que las 12 semanas son el margen propuesto para aplicar la segunda dosis, pero se puede extender todavía un tiempo más. No hay mayor problema por ponerla un poco más tarde". Y este lunes, la propia ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunciaba que la decisión se tomará “en cuatro o cinco semanas”, aludiendo a la “evidencia científica” que arroje el estudio 'CombivacS', puesto en marcha por el Instituto de Salud Carlos III.

Pero el tiempo corre, los días pasan y para quienes comenzaron a ponerse la vacuna de AstraZeneca a primeros de febrero, han pasado ya 11 semanas. La vacuna está diseñada para que la segunda dosis se inocule entre 10 y 12 semanas después de la primera, que es lo que está probado en los ensayos. El 5 de mayo se cumplirán esas 12 semanas.

Y hay 120.000 personas que deberían estar recibiendo ya su segunda dosis, antes de ese plazo máximo. Darias pospone a finales de mayo la decisión sobre qué vacuna recibirán. Es decir, que sea la que sea, parece que no la recibirán hasta 15-17 semanas después de la primera.

"¿A qué estamos esperando? ¿Qué más sabremos?"

“Motivo científico no hay, no entiendo el empecinamiento”, advierte el inmunólogo Alfredo Corell. “Yo no soy partidario de incumplir las fichas técnicas de los medicamentos, que en este caso habla de un máximo de 12 semanas, ni de ir en contra de lo que dice la EMA: que es mejor poner dos dosis a poner una, y que es mejor poner AstraZeneca que mezclar vacunas”.

Algo en lo que coincide el epidemiólogo Daniel López-Acuña. “No hay justificación para seguir retrasando la decisión, no es conveniente ni prudente, no hay una razón de peso”, advierte. “Tienen toda la base científica necesaria para aplicar la segunda dosis de AstraZeneca ya a quienes recibieron la primera. No hay nada que nos impida hacerlo y es lo que dijo la EMA. Mi pregunta a las autoridades sanitarias es: ¿A que estamos esperando?”

Algo parecido se pregunta Fernando Moraga-Llop, vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología. “¿Dentro de cuatro semanas qué más sabremos?”. Y considera que el estudio puesto en marcha en España no aportará un cambio sustancial en la información científica de que ya disponemos.

“Este estudio se ha hecho de forma precipitada y es muy reducido. Se puede esperar, pero yo creo que continuará habiendo mucha más evidencia científica para poner la segunda dosis de AstraZeneca que resultados que avalen con suficiente evidencia poner la segunda dosis de Pfizer”, advierte. “Puestos a esperar, ya esperaría a los resultados del ensayo que se está haciendo en Reino Unido, que es mucho más completo. Ese sí nos va a aportar muchísima más información”, explica el vacunólogo.

En ello coincide también López-Acuña. “Pensar que con este estudio exprés vamos a tener evidencias, cuando las investigaciones mundiales hasta ahora no han revelado datos, es bastante absurdo. Plantear que la decisión depende el estudio es un espejismo”, sentencia el epidemiólogo.

El estudio español es “unidireccional”

Corell explica, además, que el problema del estudio español es que no es comparativo. “No se ha puesto un control AstraZeneca-AstraZeneca, no vamos a tener esa evidencia. Se ha diseñado sólo con Pfizer, no se va a contrastar si la combinación AstraZeneca-Pfizer es mejor o peor que la pauta AstraZeneca-AstraZeneca. Está diseñado de modo unidireccional, para saber si es mejor poner una segunda dosis de Pfizer a no poner nada, pero no se va a poder comparar con la pauta original”. ¿Por qué se ha hecho así?, preguntamos. “Creo que lo tenemos muy claro todo el mundo. Es unidireccional para eliminar una vacuna”.

El inmunólogo apunta que “el estudio británico sí es un estudio de combinación de vacunas en toda regla. Están comparando varias combinaciones. Y ahí puedes ver todo, y puedes comparar”. El problema es que el estudio británico no arrojará sus primeros resultados, tampoco, antes de finales de mayo o junio. Nos ponemos, de nuevo, en esas cuatro o cinco semanas de las que hablaba Darias. “No vamos a tener resultados en un periodo razonable”, advierte Corell.

La "única alternativa con evidencia": poner AstraZeneca

Fernando Moraga-Llop lo tiene claro. “Mientras no tengamos esos datos, yo soy partidario de no postergar más la decisión y poner la segunda dosis de AstraZeneca ya”. La semana que viene se cumplen 12 semanas para los primeros que empezaron a recibir esa vacuna. “Pues la semana que viene habría que ponerla”, insiste el vacunólogo.

“Perder una vacuna de arsenal preventivo es muy arriesgado en este momento, en que queremos vacunar a tanta gente. Poner la segunda de AstraZeneca es la única alternativa basada en la evidencia científica que tenemos a día de hoy, y es lo que la EMA acaba de reafirmar”.

López-Acuña lo secunda. “Hay que tomar una decisión de salud pública con los datos que ya tenemos. Estamos dejando pasar un tiempo que es fundamental. Hay que ir a todo vapor a completar segundas dosis en quienes ya recibieron la segunda”.

¿Seguir esperando implica pérdida de eficacia?

Si finalmente se administrara la segunda dosis de AstraZeneca, pero no se hiciera hasta dentro de cuatro o cinco semanas, el intervalo entre una y otra se extendería hasta las 15-17 semanas, en vez de esas 10-12 que indica el prospecto. Nos preguntamos también qué implicaciones tendría en cuanto a la eficacia de la vacuna.

Moraga-Llop explica que “lo que se indica en la ficha técnica es un plazo de 4 a 12 semanas. Si la pones a las 12 semanas sí está demostrado que tienes más efectividad que si lo haces con un intervalo corto, de cuatro semanas. Y parece que algún estudio, aún sin publicar, ha comprobado que la efectividad de la primera dosis se mantendría hasta cuatro meses, pero lo ortodoxo es ponerla a los tres meses”.

¿Por qué se ponen dos dosis? “Porque con la primera preparas al sistema inmunitario, que empieza a fabricar anticuerpos, y la segunda es la que actúa de refuerzo, para que suban esos anticuerpos y se mantenga activa la memoria inmunológica para cuando llegue el virus”. Pero nos preguntamos: si se retrasa demasiado la segunda dosis, ¿se refuerza menos esa memoria? “Puede ser, porque cuando uno se sale de lo que se ha probado en los ensayos clínicos, no se sabe. En todo lo que suponga apartarse de eso, no hay certezas”, avisa el vacunólogo.

El inmunólogo Alfredo Corell explica algo parecido. Retrasar la segunda dosis no sería descabellado en términos de eficacia, explica. “Si no nos retrasamos demasiado, muchas semanas, no creo que la vacuna pierda eficacia. La dosis de refuerzo acaba de activar el sistema inmune, pero el sistema inmune ya está activado con la primera y es muy plástico. Puede aceptar una diferencia de entre 12 y 20 semanas, por ejemplo”. Aun así, advierte que no es lo recomendable.

Porque "cuanto más nos separemos de los plazos recomendados, más riesgo hay de que vacuna no genere la mejor respuesta en algunas personas. El riesgo es que haya una peor respuesta inmunitaria, que la vacuna sea menos eficaz en algunos casos, si nos salimos de la pauta en la que se ha ensayado”. Corell insiste en su desacuerdo con la decisión de retrasar la segunda dosis.