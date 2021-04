Los científicos nos cuentan cómo será su verano: pendientes de la vacunación para cerrar planes

Preguntamos a varios científicos cómo se plantean el verano: tienen pocos planes y provisionales todavía

Sin billetes sacados aún para volar al extranjero, muchos se plantean no viajar o hacerlo por España

Todos, pendientes de la evolución del virus y de la vacunación (suya y de su entorno) para cerrar los planes

¿Cómo será este verano? ¿Más parecido al anterior o a los veranos de toda la vida? Ya hay vacunas, y una parte de la población estará inmunizada. El objetivo del gobierno es tener 15 millones de personas vacunadas en España a mediados de junio. A día de hoy, diez millones han recibido al menos una dosis. Y casi cuatro millones han recibido las dos. Afrontamos el verano en condiciones muy distintas al del año pasado, cuando salíamos de lo peor de la pandemia.

Entonces estábamos agotados, tras el confinamiento, con ganas de liberarnos y pasar página pero a la vez con mucho miedo todavía al virus, que aprovechó para coger fuerzas y volver con energía tras el verano. No sólo no pasamos página, sino que tuvimos que enfrentarnos después a nuevas olas y nuevas variantes, que nos complicaron la vida un poco más.

Este año, el panorama es mejor, y está previsto que el estado de alarma concluya el 9 de mayo, pero muchos todavía no se atreven a hacer planes. Porque el virus sigue ahí. ¿Cómo se lo plantean ven quienes más al tanto están de la situación? ¿Qué van a hacer ellos? Se lo hemos preguntado a varios científicos. La palabra que más se repite es "vacunación". También "precaución", "prudencia", "incertidumbre", "ganas", "ilusión" o "familia".

Ana Fernández-Sesma, viróloga del Mount Sinaí (EE.UU): “Confiamos en poder viajar a España para ver a la familia”

Nos encantaría ir a España este verano. No nos hemos cogido vacaciones desde las navidades del 2019 y no vemos a nuestra familia en España desde entonces. Se nos está haciendo bastante duro ya el no poder ir. Esperamos poder ir en julio a visitar a nuestros padres, que ya están vacunados, al ser mayores de 80 años. Adolfo (García-Sastre) y yo estamos vacunados con las dos dosis desde finales de enero, y nuestra hija de 22 años está a punto de recibir la segunda dosis. Nuestro hijo, de 20 años, se vacunará dentro de poco también, ya que, desde el 19 de abril, todos los mayores de 16 años pueden vacunarse en EEUU.

No hemos reservado billetes todavía, pero esperamos que los casos bajen en España lo suficiente para que no haya restricciones de movilidad entre comunidades y podamos ver a nuestros familiares.

Yo creo que este verano va a ser posible hacer más cosas, con menos peligro de que enfermen grupos de riesgo, cosa que no sucedía el verano pasado. Si se llega a vacunar el porcentaje previsto, o aunque se llegue a un 40 o 50%, va a haber una diferencia notable en el número de casos, y sobre todo, en hospitalizaciones.

Carlos Rodrigo, vacunólogo: “Un verano de 'impasse' y con muchas incertidumbres todavía”

Yo no tengo previsto viajar fuera de España, ni por España, este verano. Es difícil prever cuál será la situación, ante los altibajos e incertidumbres por las nuevas variantes del virus, el desabastecimiento de vacunas, las dudas ante potenciales efectos adversos... Sí contemplo reunirme con familiares mayores, pero con precaución, aunque muy probablemente estarán ya vacunados en verano.

El verano creo que será “intermedio”, de 'impasse'. Aún con dudas, sin estar “todo” resuelto, con muchas personas de bajo riesgo todavía sin vacunar y algunas personas de riesgo también sin vacunar, por rechazo propio. Y con incertidumbres, por las informaciones y actuaciones diferentes e incluso contradictorias entre países, autoridades sanitarias, etc.

José Manuel Bautista, biólogo de la UCM: “Viajaré por España, vacunado pero con precaución”

Tengo planes para el verano y se trata de pasar un tiempo en un lugar dentro de España. Tengo esperanzas de que se puedan cumplir pero también cierta incertidumbre por la gestión de las vacunaciones y de la pandemia por parte del gobierno y las CC.AA., sobre todo en cuanto a la sincronía entre ellas para podernos desplazar. Tengo también planes de ver y visitar a familiares que, como yo, esperaría que estuviesen vacunados. Sin embargo, no sé si aún habrá riesgos con las personas más jóvenes, que presentan mayores frecuencias de infecciones asintomáticas y que por tanto habría que visitar con precaución.

Yo creo que debería ser un verano mejor que el del año pasado, pues ya hay vacunas y herramientas para proteger a la población y relajar algunas medidas, pero no veo que los responsables de los diferentes ejecutivos estén considerando medidas a corto y medio plazo que impidan la aparición de nuevos brotes, o de control de los mismos.

Daniel López-Acuña, epidemiólogo: “Un verano tranquilo, sin viajar, y esperando la vacuna”

Mis planes para el verano son quedarme en Gijón, no viajar. Por fortuna, vivo en una ciudad situada al lado del mar y en una comunidad autónoma con grandes atractivos y bellezas naturales, que pienso disfrutar tanto como sea posible y prudente, según la evolución de la pandemia. Estoy hecho a la idea de un verano tranquilo, “recoleto”, prudente, pero no por ello menos agradable. Ni mi mujer ni yo pensamos viajar por España, o fuera de España, hasta no estar vacunados con la pauta completa.

Aún no hemos sido llamados, ya que estamos en esa franja de edad (66 años) que hasta ahora está en el limbo de vacunación y que tiene muy baja cobertura. Esperamos ansiosamente la vacuna, que muy probablemente se producirá en junio y concluirá al final del verano. Me gustaría poder tener la visita de mis hijos y mis nietas, que viven en Suiza y en Suecia, pero todo dependerá de la incidencia de la enfermedad en esos países y en España, y de las restricciones de viaje que existan en ese momento.

Adelaida Sarukhan, inmunóloga: “A México a ver a mis padres: todos vacunados, pero haremos cuarentena”

Este verano iré a México con mi hija. Iré vacunada, porque he tenido la oportunidad de vacunarme con AstraZeneca. Iré a ver a mis padres, que tienen 80 años y ya están también vacunados. Hace año y medio que no los veo. Tomaremos todas las precauciones durante el vuelo, test PCR a la ida y test PCR a los cinco días de haber llegado. Y haremos una cuarentena de unos diez días, antes de acercarnos a nuestros padres. El riesgo más grande será el viaje en avión, que son 12 horas y la gente se tiene que quitar la mascarilla, al menos para beber y comer algo.

Lo que me animó a irme es que ellos ya están vacunados y yo también lo estoy. Allí haremos una vida en burbuja porque no es el momento, sobre todo en México, de estar viendo a gente. Estaremos en burbuja todo el mes. Mis padres tienen una casa de campo, que tiene la ventaja de que podemos estar todo el día al aire libre.

José Antonio López, virólogo de la UAM: “La ilusión de poder viajar: espero que este verano se parezca más al de 2019”

Este verano sí tenemos planes. Nos haría mucha ilusión poder hacernos una escapada a un pueblecito bávaro al sur de Múnich, en Alemania. Obviamente, depende de cómo esté el programa de vacunas. Yo, como profesor de la UAM e investigador que trabajo con virus, puede ser que ya estuviera vacunado para agosto, pero mi mujer, por franja de edad, todavía no sabemos… Si estamos los dos vacunados, estupendo. Si no, dependerá de la incidencia y de la posibilidad de hacer viajes internacionales. Al menos tenemos la ilusión, pero ya veremos. Ya tuvimos que cancelar otros viajes pasados.

Espero que en agosto ya podamos tener a nuestros mayores vacunados y a salvo, de hecho tenemos a parte de la familia mayor de 80 años ya vacunada. Quiero pensar que este verano se va a parecer más al de 2019 que al de 2020. Aunque todavía seguiremos teniendo muchas medidas de precaución. La mascarilla, la distancia social, la higiene y la ventilación nos acompañarán durante mucho tiempo.

José Luis Jiménez, químico Universidad Colorado (EE.UU.): “Pendiente del virus y las vacunas para volar o no a España"

De momento, mi suegra (que vive con nosotros), mi mujer y yo estamos vacunados. Mi hijo, de siete años, todavía no está vacunado porque no hay vacunas aprobadas para él. En España, mi madre tiene ya las dos dosis y mi hermana también, pero mis otros dos hermanos no. La mayoría de la familia está todavía sin vacunar, así que estamos esperando a ver cómo evoluciona la situación.

Si se calma la cosa, hay menos casos y se confirma que la vacuna te sigue protegiendo frente a las nuevas variantes, entonces iré yo a España este verano, pero lo decidiremos en unos dos meses. Toda la familia no vamos a ir porque mi hijo está sin vacunar y el viaje de aquí a España acaban siendo unas veinte horas compartiendo el aire con mucha gente: entre autobús, aeropuerto, un avión, otro avión… Es mucho tiempo y mucho riesgo de contagio.

Supongo que este año, el verano será una cosa intermedia. Aquí, en EE.UU., donde hay muchas vacunas disponibles, quizá sea más parecido a un verano normal, aunque la incógnita son las variantes y ver qué va a pasar con la gente que no se quiere vacunar.

Clara Prats, investigadora en la UPC de Barcelona: "Sin planes de momento, pero cerca de casa y en familia"

Para este verano nos planteamos unas vacaciones tranquilas, familiares, que es un poco lo que nos apetece, y sobre todo, de proximidad. Con la incertidumbre de qué pasará y dónde estaremos cuando llegue el verano, planeamos una vacaciones cerca de casa y en familia. Todavía no sabemos a dónde iremos, no tenemos planes, irá todo sobre la marcha. Veremos cómo está el patio en junio.

Alfredo Corell, inmunólogo: "Un verano muy, muy responsable y esperando todavía para hacer planes"

De momento no hemos hecho ningún plan de vacaciones. En julio yo viajaré fuera de Valladolid, a Canarias y a Barcelona, pero por compromisos profesionales. Vamos a esperar un poco a ver cómo evoluciona la situación. Se podrá viajar en función del grado de vacunación, no solo nuestro, sino también de las personas que vas a ver.