Científicos españoles proponen tres combinaciones de síntomas que identifican el 70% de los casos de covid

“Fiebre, tos, dificultad para respirar”. Han sido los tres síntomas más identificables de la covid desde que comenzó la pandemia, tanto para los médicos que se encontraban con casos sospechosos como para la población general, que los hemos acabado interiorizando como las señales de alerta de la infección. Pero año y medio después, sabemos mucho más acerca del virus y de la enfermedad. “Esa tríada ya no vale. La tos y la dificultad para respirar, para nosotros, son irrelevantes”.

Lo advierte Roberto Pastor-Barriuso, investigador del Centro Nacional de Epidemiología y uno de los autores de este estudio, que se acaba de publicar en la revista Journal of Clinical Epidemiology. Su objetivo era doble. Por un lado, “caracterizar las infecciones asintomáticas por SARS-CoV-2"; por otro, "desarrollar una puntuación de riesgo, basada en los síntomas, útil en la atención primaria de la salud”.

Y ese patrón lo han visto en tres combinaciones de síntomas, que funcionan para saber si un caso sospechoso es o no covid.

Llama la atención que uno de los síntomas - el dolor de garganta - sea, más bien, la ausencia de síntoma. Lo que puntúa es no tenerlo, en vez de tenerlo. ¿Por qué? “Porque la proporción de infectados de covid con dolor de garganta es menor que la que se da en otras enfermedades comunes, como la gripe o la faringitis… Si duele la garganta y hay placas, por ejemplo, producen fiebre, pero es más fácil que sea debido a otras enfermedades transmisibles que a la covid”.

El dolor de garganta es un síntoma, por tanto, que se puede dar en la covid pero “se presenta “con menos frecuencia que en otras infecciones muy comunes de la población”. Por eso, puntúa poco y al revés que los demás. “Puntúa que haya ausencia de dolor de garganta. Si hay presencia, de hecho, no puntúa”, resume el investigador.

Los otros tres síntomas –cansancio severo, fiebre y anosmia-ageusia- “sí vemos que se presentan en mayor proporción en los infectados de covid que en los no infectados”. Con todo ello claro, los autores del estudio concluyen que “la presencia de anosmia/ageusia, fiebre con cansancio severo o fiebre sin dolor de garganta deben servir para sospechar COVID-19 en áreas con circulación viral activa”. Y lo que plantean en el estudio es que sirva “de filtrado previo para los médicos , porque esto funciona mejor que la tríada que se ha venido utilizando hasta ahora”.

Con una excepción: los mayores. Explica el investigador que “en los mayores no haría falta que se diera una de esas tres combinaciones. Siempre que haya alguno de esos síntomas, aunque sea por sí solo, habría que hacer PCR”. ¿Por qué? “ Por la alta letalidad y gravedad de la covid en los mayores , no nos podemos permitir falsos negativos”.

El hecho de que, en esas zonas, hubiera hasta un 40% de asintomáticos, no es muy tranquilizador a nivel epidemiológico. Porque significa que, aunque el virus circule menos, se puede registrar un elevado porcentaje de contagios asintomáticos, que son los más peligrosos. “Es más peligroso, porque a esas personas no las puedes poner en cuarentena. No tienen una carga viral muy distinta a la de los sintomáticos, y además, por su movilidad, pueden ser responsables de un mayor número de transmisiones”.