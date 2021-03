Científicos piden a Sanidad que alargue la cuarentena a 14 días debido a la variante británica

14 días de infección frente a 11

En conversación con NIUS, Carballo nos explica que lleva semanas advirtiendo de esto. Sus redes sociales lo demuestran. A finales de febrero, ya advertía en su perfil de Twitter que “la variante "normal" que teníamos sí eliminaba la carga viral a los 10 días, pero no la británica, hacen falta estudios con más N que pronto saldrán, pero las noticias que tenemos hasta ahora es que estos pacientes tardan más de 10 días en llegar a cargas virales no contagiosas”.

“La PCR no se negativiza hasta 14 días después. A veces vemos más días, incluso , pero mínimo 14 días para que sea negativa”. Desde el 22 de diciembre, en que detectaron el primer caso de la variante británica, han realizado un seguimiento exhaustivo a 78 casos. Y ya no hay duda. “La infección dura más con la variante británica”, asegura Camacho.

“¿Por qué? Porque la persona es más infecciosa, tiene una carga viral más alta. Y lo que llamamos el aclaramiento, es decir, lo que tarda el cuerpo en eliminar el virus, es más largo” . Esto lo saben porque en su laboratorio no sólo analizan, también secuencian y hacen la historia clínica de cada paciente, es decir, le hacen el seguimiento completo hasta que la PCR sale negativa, que no es lo habitual.

Lo habitual es dar el alta a los pacientes a los diez días, sin que haga falta una PCR negativa. Al inicio de la pandemia, las cuarentenas duraban 14 días, pero se acortaron porque las evidencias indicaban entonces que tras ese periodo de tiempo, aunque haya virus, ya no contagia. Y esto era así hasta que ha llegado la variante británica. “En la cepa clásica, a los 10 días hacías una PCR y ya no estaba; en esta, de media, pasan 14 días”, explica el doctor Camacho. " Han llegado a ver incluso a personas que, después de 25 días, siguen siendo infectivas”, alerta Carballo.

"Dejamos salir a gente infectiva"

Por eso, Camacho pide lo mismo. “Deberíamos volver a las cuarentenas de 14 días, es mucho más prudente”. Y no sólo ellos lo piensan. El virólogo y profesor de la UAM José Antonio López Guerrero opina lo mismo. “Alargar las cuarentenas me parece una buena medida preventiva , mientras otros estudios confirman estos hallazgos”. Se refiere al estudio de Harvard, que "demuestra que se puede transmitir virus infecto-contagioso hasta 5 o 6 días más que con la variante anterior".

Por todo esto, Carballo cree que el Ministerio de Sanidad debería plantear ya el alargamiento de las cuarentenas a 14 días, teniendo en cuenta que la variante británica ya es la dominante en España. Preguntamos si lo están estudiando, si lo van a plantear, pero Sanidad no aclara. Recuerdan desde el ministerio que no se informa sobre todos los temas que están en estudio, antes de tomar una decisión al respecto. Se informa sobre lo que se ha decidido, pero no antes. César Carballo advierte. “Si deciden no hacerlo, al menos deben presentar evidencias de que todo esto no es así, porque lo que se está viendo es que sí lo es”.