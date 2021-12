Científicos creen que combatir ómicron a base de dosis de refuerzo no es la solución: "Es una locura"

“La cuarta dosis me parece una locura total. Hay que entender que ni siquiera la tercera es un antídoto contra ómicron ”, advierte el epidemiólogo Daniel López Acuña . “Lo que busca la tercera es reforzar la capacidad inmunitaria de las vacunas, porque ha decaído la cantidad de anticuerpos circulantes en sangre, pero eso no quiere decir que pare a ómicron”.

Lo advierte el inmunólogo Alfredo Corell. “No tiene sentido una dosis nueva, ni una cuarta, una quinta, una sexta… porque aparezca una nueva variante. Hay que hacer pruebas para saber si la inmunidad (de anticuerpos y células) que se genera por las vacunas es efectiva para la nueva variante. Y eso se está haciendo, pero no hay datos definitivos, así que no es el momento de lanzarse a vacunar”.

López Acuña insiste en que faltan datos sobre cómo actúa ómicron con las vacunas actuales. No tiene sentido plantear una cuarta dosis si no sabemos, siquiera, si la tercera será efectiva frente a la nueva variante. “Aún no tenemos base para decir si ómicron escapa a la eficacia de las vacunas, pero si lo hiciera, la tercera dosis no sería la solución. Tendríamos que vacunar con nuevas formulaciones”.