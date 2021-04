La combinación de vacunas: pros y contras de poner una segunda dosis distinta, tras la de AstraZeneca

Médicos y científicos alertan de la falta de evidencia científica al respecto, aunque tampoco lo consideran "descabellado"

Es una de las posibilidades que se baraja en España, para las personas que han recibido ya la primera dosis de AstraZeneca. Combinar vacunas. Países como Francia, por ejemplo, ya han optado por esta opción: ponerles la segunda dosis de otra vacuna distinta, concretamente de Pfizer o Moderna, que son las dos de que dispone ese país, al igual que España. Los inmunólogos piden cautela al respecto y se decantan por seguir inoculándoles la de AstraZeneca. La viróloga del CSIC Margarita del Val pide, directamente, no hacer experimentos. ¿Tiene base científica hacerlo? ¿Es adecuado o arriesgado desde el punto de vista científico?

“Todo depende. No hay una respuesta única a esta pregunta”, advierte el vacunólogo Carlos Rodrigo. “En principio, siempre se ha recomendado que se utilice la misma vacuna, porque es lo que se ha estudiado y es de lo que hay base científica sólida”. Lo que dice la norma general es que las vacunas no son intercambiables. Pero combinar distintas vacunas de la covid ya era una posibilidad que se estaba explorando, antes de que surgieran los problemas con la de AstraZeneca.

En concreto, el Reino Unido inició en febrero un importante ensayo clínico, precisamente, para estudiar la combinación de distintas vacunas de la covid en la primera y la segunda dosis. Dirigido por el Grupo de Vacunas de Oxford, en él participan más de 800 personas, y de momento, las dos vacunas que se están combinando son la de AstraZeneca y la de Pfizer.

¿El objetivo? Saber si ello refuerza (o no) la respuesta inmune y comprobar la seguridad de hacerlo. Pero ese ensayo sigue en marcha todavía, está previsto que dure un año. “Se están haciendo ensayos, sí, pero van a tardar, pasarán meses hasta que esté la respuesta”, advierte Rodrigo. Y ahí está el problema.

Falta evidencia científica sólida

“El problema de poner la segunda dosis con otra vacuna, que es una posibilidad que ya se estaba barajando, es que todavía no tenemos los resultados de esos experimentos. No sabemos qué efecto tendrá, porque esos ensayos todavía están en fase experimental”, advierte el microbiólogo Ignacio López-Goñi. La falta de evidencia científica, por tanto, invitaría a no hacerlo. Pero, como siempre, hay matices.

Los explica Rodrigo. “No hay evidencia científica al respecto, por lo que no es lo recomendable, pero el sentido común nos diría que, de cara a la respuesta inmunológica, no sería una locura hacerlo, no es algo descabellado”. ¿Por qué? Porque, para el organismo, la diferencia entre la vacuna de AztraZeneca y las de Pfizer o Moderna, explica este experto en vacunas, estaría en “el envoltorio”.

“En las de Pfizer y Moderna hay un envoltorio de lípidos, y dentro va metido el ARN que lleva el mensaje para producir la proteína S del coronavirus y que el cuerpo desencadene la respuesta inmune. La de AstraZeneca, en cambio, utiliza un adenovirus, que es el que hace de cajita, en vez de esa envoltura lipídica. Lo que cambia es el envoltorio, pero al llegar al cuerpo lleva el mismo mensaje que llevaban las otras, aunque sea por otra vía. A las células les dan todas el mismo mensaje: que produzcan esa proteína S del coronavirus. Y la respuesta es la misma”.

No lo ve tan claro el inmunólogo José Gómez Rial, que en su cuenta de Twitter explica que, en caso de tener que combinar dos vacunas, se deben respetar una serie de normas básicas. Y una de ellas, "contener la misma cantidad y tipo de antígeno", no se cumpliría en el caso de AstraZeneca y Pfizer, advierte. Por lo que Gómez Rial recomienda claramente "esperar a los resultados del estudio de Oxford" y, de momento, "completar la pauta vacunal con la vacuna de AZ".

El CSIC investiga la vacunación combinada

En España, el equipo de Mariano Esteban y Juan García Arriaza que investiga una vacuna contra la covid en el CSIC está explorando también la combinación de vacunas, en paralelo. En enero, cuando anunciaban la eficacia de su vacuna en ratones, los investigadores mostraban también en su estudio sus resultados sobre la combinación de dos vacunas.

Lo que están ensayando es la combinación de una en la primera dosis, basada en un ácido nucleico (llamada ADN-S), con la segunda dosis de otra, la que llevan más avanzada (llamada MVA-CoV2-S). Y lo que han visto de momento es que produce niveles más altos de respuesta celular frente al virus, más activación de linfocitos T que la administración de dos dosis de la misma vacuna.

“Hemos demostrado en modelos animales que la combinación de vacunas distintas tiene efectos protectores más potentes que una vacunación con dos dosis de la misma vacuna“, explicaba entonces Esteban.

¿Es necesario realmente?

Volviendo a la vacuna de AstraZeneca, el vacunólogo Carlos Rodrigo insiste en que combinar vacunas no es algo tan extraño. Y recuerda que “ha habido otras vacunas en las que, por alguna razón, ha habido desabastecimiento de alguna casa comercial, y se ha puesto la siguiente dosis de otra. Ha ocurrido, por ejemplo, "con las hexavalentes que se ponen a los lactantes, o con la triple vírica…”, explica.

Pero dicho todo esto, Rodrigo no es partidario de recurrir a esta opción. ¿Por qué? Sencillamente, porque cree que no hay ninguna razón para hacerlo. “Si realmente fuera necesario combinar dos vacunas en distintas dosis no sería tan arriesgado, se podría hacer sin problemas. Pero es que no lo veo necesario en absoluto. Lo lógico es seguir poniendo la vacuna de AstraZeneca”.

El vacunólogo lo tiene claro, y coincide en su recomendación con Gómez Rial: “La de AstraZeneca es una vacuna excelente y segurísima, es una locura lo que está ocurriendo, y una estupidez rechazar una vacuna con este nivel de seguridad”.

En relación con esta opción, la de seguir vacunando con AstraZeneca, López-Goñi explica además que “el efecto es tan raro –esos trombos- que lo normal es que se den en la primera dosis, si hubiera cierta predisposición para esos trombos ya habrían aparecido en la primera dosis”. Aunque matiza: “Pero esto es mera hipótesis”.