Cómo entrenan Pfizer, Moderna y AstraZeneca para responder a una variante peligrosa "en 100 días"

Se lo contábamos hace unos días: la detección de una nueva variante en Reino Unido , derivada de delta, pero mucho más contagiosa todavía. No es, de momento, una variante de las que la OMS denomina “de interés” (categoría previa a “variante de preocupación”), pero el organismo está alerta y "vigilante", porque ya está detrás de más del 10% de los casos de covid en ese país. ¿Por qué les contamos esto hoy, otra vez?

Porque la aparición de esta nueva variante supone un mensaje claro del virus: “Ojo, que sigo aquí, que esto no ha terminado”. Que sigan apareciendo variantes indica que el virus sigue mutando -es su forma de existir- y mantiene abierta la posibilidad de que alguna de ellas, en algún momento, sea peor que las anteriores y pueda volver a complicarnos la vida. Por eso, las farmacéuticas no bajan la guardia. Mantienen la maquinaria engrasada para poder reaccionar rápido, si eso ocurre. ¿Cómo lo hacen?

Para poder reaccionar rápido si esto ocurre, y tener una nueva vacuna lista en esos tres meses que promete Bourla, es necesario no sólo tener diseñada la vacuna, sino tenerla ensayada. La revista Nature ha hablado con tres de los fabricantes de estas vacunas para saber cómo lo están haciendo. Los tres llevan meses “practicando”, ensayando vacunas con las variantes existentes ahora mismo.

Porque el problema principal, cuando el tiempo apremie, no será tanto diseñar la nueva vacuna como ensayarla, antes de inocularla a la población. En las de ARNm (Pfizer y Moderna), el diseño de la vacuna es muy rápido : generan una nueva secuencia y la encapsulan en un lípido, puede ser cuestión de días.

En otras, como la de AstraZeneca , esa secuencia genética se insertaría en un vector viral que hace de vehículo para introducirla en el organismo. Tardaría un poco más, pero no mucho. Pero unas y otras hay que probarlas en humanos, después, y las tres compañías están haciendo ya simulacros de ensayo.

De momento, Pfizer está ensayando vacunas contras las variantes beta, alfa y delta. Contra beta tienen en marcha, desde hace meses, un ensayo clínico en toda regla, con 930 participantes. Y en agosto, comenzaron a ensayar una vacuna multivalente contra alfa y delta. Dormitzer aclara: "No estamos haciendo esto porque realmente pensamos que necesitamos una nueva vacuna para esas cepas". Las vacunas actuales ya han demostrado que funcionan contra todas las variantes existentes, al menos para evitar la covid grave y las hospitalizaciones.

Moderna está haciendo prácticamente lo mismo, aunque no va tan rápido. De momento está reclutando entre 300 y 500 voluntarios para ensayar nuevas vacunas de ARNm contra las variantes beta, delta y contra dos combinaciones: beta-delta y beta-cepa original del virus. Se trata de "establecer un proceso mediante el cual todo esto podría suceder más rápidamente en el futuro" , explica Jacqueline Miller, vicepresidenta senior y directora de investigación de enfermedades infecciosas de Moderna.

En todo esto, hay un problema. No es fácil ensayar estas vacunas específicas contra variantes en población que no esté vacunada. Primero, porque la gran mayoría ya lo está. Y segundo, porque tampoco es probable que alguien que no ha querido vacunarse con las vacunas actuales vaya a presentarse voluntario para ensayar una de estas nuevas vacunas experimentales.