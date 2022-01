BA.2, la versión 'sigilosa' de ómicron que investiga Europa: "Que tenga más mutaciones no implica que sea peor"

Que esto no ha terminado es algo que ya hemos dicho más veces. Pero quizá haya que recordarlo de nuevo. Porque justo en la semana en la que por primera vez desde octubre ha bajado varios días la incidencia , el virus vuelve a hacer de las suyas. Que sea o no preocupante, esta vez, está por ver. Pero algunos científicos confiesan que andan ya “con la mosca detrás de la oreja” viendo lo que sucede en Dinamarca.

¿Y qué sucede? Que en ese país está aumentando mucho la incidencia y que, a la vez, se ha detectado una subvariante de ómicron, la BA.2, que ya está detrás de un 30% de los casos de covid secuenciados. Que una cosa sea consecuencia de la otra no está claro todavía. Lo sabremos en cuestión de días, o semanas, sobre todo si comenzamos a ver algo parecido en otros países. Esa es, al menos, la opinión de Fernando González-Candelas, experto en genómica y secuenciación de FISABIO que lleva toda la pandemia siguiendo la pista al coronavirus muy de cerca.

“La variante ómicron BA.2 está descrita desde hace semanas, no es algo nuevo . Y de momento, sólo ha aumentado mucho en Dinamarca, donde ha pasado a ser mayoritaria”, explica. “¿Debemos estar alerta? Obviamente. ¿Y preocupados? Todavía no”. González-Candelas cree que es pronto para hacer sonar las alarmas. “Porque que una variante se establezca depende también de circunstancias epidemiológicas . Como solo ha ocurrido en un país, de entre los varios en los que se ha detectado, hay que esperar. Mantenernos alerta, sí, pero esperar a ver si esa evolución observada en Dinamarca se repite en otros países”.

Hay que tener en cuenta que Dinamarca es el país del mundo que más secuencia , seguido, precisamente, del Reino Unido. Por eso, las alarmas siempre saltan allí . Muchos consideran a Dinamarca como “el canario en la mina”. Y con Ómicron lo fue. Pero ahora, González-Candelas advierte de que “necesitamos una evidencia epidemiógica generalizada para saber si realmente es el canario o no. Necesitamos entender qué es lo que está pasando y por qué está pasando”.

Ómicron BA.2 es una subvariante de ómicron. Comparte muchas de sus mutaciones pero incorpora también muchos cambios. Tiene 28 mutaciones más que la ómicron original (BA.1), pero también ha perdido otras. “Se han perdido algunas mutaciones que son importantes para la transmisión. Por ejemplo, BA.2 no tiene una de las deleciones de la S, que es importante para la transmisión”, advierte González-Candelas.

El científico llama a la calma, de momento. “No tiene por qué representar más peligrosidad. Que tenga más mutaciones no quiere decir necesariamente que sea peor. ¿Puede serlo? Sí. Pero no tenemos datos empíricos suficientes para saberlo todavía, no hay estudios sólidos con BA.2 que nos permitan decir nada. Lo que hay es observación, de momento, y restringida sobre todo a dos países: India y Dinamarca”. En India, esta subvariante también es ya mayoritaria.