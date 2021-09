El Hierro revela nuevos secretos sobre cómo funcionan los volcanes

En los océanos, los hotspots forman islas volcánicas paradisíacas como Hawái y Galápagos . Sin embargo, no todo es paz en el paraíso.

Si pudiésemos abrir un volcán como si fuera una casa de muñecas, podríamos seguir la ruta del magma hacia la superficie. Como no podemos hacer esto directamente, la vigilancia volcánica usa indicadores asociados al ascenso del magma, incluyendo los terremotos, la deformación, y el análisis de los gases emitidos por el volcán , entre otros.

*Teresa Ubide, senior lecturer in Igneous Petrology/Volcanology, The University of Queensland; Carlos Galé, Geología, Universidad de Zaragoza; Laura Becerril, Assistant lecturer; Patricia Larrea, profesora asistente Departamento Geología de la Universidad de Chile.