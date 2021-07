Contagiarse con dos dosis: la "barbaridad" de creer que el 10% de los vacunados no genera inmunidad

Fernando Simón advertía hace unos días de que "no todos los vacunados quedan inmunizados, un 10% no desarrolla inmunidad"

Alfredo Corell, inmunólogo: “Es una barbaridad. Inmunidad no es sinónimo de anticuerpos”

Vacunólogos e inmunólogos recuerdan que la inmunidad celular es clave, aunque no se mida, y estudios recientes confirman que casi el 100% de los vacunados desarrolla anticuerpos

Lo decía esta semana la ministra de Sanidad, Carolina Darias, cuando hablaba sobre el aumento de la incidencia de covid en España, incluso con casos entre personas vacunadas con las dos dosis. "Existe el riesgo de que los brotes afecten a otras personas vulnerables, que forman parte del escape vacunal del 10%”.

Y hace diez días, cuando Fernando Simón hablaba de los riesgos del aumento de la circulación del virus, decía esto: “Si aumenta el virus puede acabar afectando a gente que piensa que está protegida. Cuanto mayor sea la transmisión entre los no vacunados, mayor será la probabilidad de que se vea afectada una persona vacunada pero no inmunizada”. En ese punto, aludía también a ese porcentaje del 10%.

“Hay que recordar que el 10% de los inmunizados no genera anticuerpos, por lo que pueden contagiarse y acabar hospitalizados. Están expuestos ante una infección con síntomas y cuadros médicos más graves”, advertía. En esa comparecencia, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias dice, literalmente: “No todos los vacunados quedan inmunizados. Un 10% no desarrolla inmunidad".

¿Esto es así realmente? ¿De dónde sale ese porcentaje y qué significa? Aclararlo es importante, porque la idea ha calado tanto que incluso está siendo utilizada por algunos laboratorios para promocionar sus test de anticuerpos. De momento, y según datos de Sanidad, en España hay unos 26.000 vacunados que se han infectado (sobre un total de 17 millones). Eso supone un 0,15% de las personas que han recibido las dos dosis de la vacuna, porcentaje que estaría a años luz del 10% del que habla Simón (de hecho, son 66 veces menos). Entre las que han recibido sólo una dosis, el porcentaje de infectados sube hasta el 0,4%.

El 10% de "no inmunizados" del que habla Simón saldría del 90% de eficacia media que se ha calculado en las vacunas de la covid. Que sale, a su vez, de sumar la eficacia de las vacunas que se están inoculando y ponderarlas con el peso que está teniendo cada una de ellas en la vacunación de la población. Es decir, sumar la eficacia de Pfizer (95%), Moderna (94%), Janssen (66%) y AstraZeneca (76%), pero teniendo en cuenta que Pfizer es la que más se está administrando. Pero para saber si se puede hablar realmente de “no estar inmunizado”, hay que empezar explicando qué significan esos porcentajes de eficacia.

Eficacia de las vacunas, anticuerpos e inmunidad celular

Para medir la eficacia de la vacuna, “se monitoriza la respuesta protectora que han generado los participantes en los ensayos”, explica Amós García, presidente de la Asociación Española de Vacunología. La forma de medir esa respuesta no se ha especificado ni ha sido la misma en todos los ensayos, por lo que no es fácil saber si hay un solo método. Pero García explica que un 95% de eficacia, por ejemplo, “significa que, de cada 100 personas vacunadas 95 ha generado respuesta protectora y en 5 puede no haberse generado esa protección frente a la enfermedad. Significa que no les hace efecto esa vacuna, que pueden caer enfermos porque tienen peor protección”.

Y decir que hay “un 10% de vacunados no inmunizados” ¿es correcto? “Sí, es correcto, es lo que han evidenciado los ensayos clínicos. En el 90% se habría generado buena respuesta y en el otro 10% no”, afirma el vacunólogo. “Un 10% es lo esperable, sale de la información que se ha recibido por parte de las compañías. Aunque yo no diría que “hay” un 10%, sino que “puede haber”, porque es una estimación, basada en los ensayos clínicos que se hicieron en su día”. ¿Pero es posible que enferme una de cada 10 personas vacunadas?, le preguntamos. “Cabe la posibilidad. No se puede afirmar, hay que plantearlo como una posibilidad”.

No todos lo ven así, algunos creen que habría que explicar muy bien ese 10%, porque tiene muchos matices. El inmunólogo Alfredo Corell recuerda, para empezar, que "inmunidad no es sinónimo de anticuerpos". Es mucho más. “Decir que un 10% de los vacunados no están inmunizados es una barbaridad”, advierte. “Medir anticuerpos no es sinónimo de inmunidad, porque te estas olvidando de la IGA, por ejemplo (un anticuerpo que no se mide), o de la inmunidad celular”.

El vacunólogo Carlos Rodrigo coincide con Corell. “Es una barbaridad decir eso así, a palo seco, no es hacer una buena lectura. Hay que matizarlo mucho. Se están olvidando de la inmunidad celular, por ejemplo. Y, además, detrás de ese 10% puede haber muchos motivos, mucho más que un escape vacunal”.

Rodrigo explica que “hay personas que no producen anticuerpos por un problema inmunitario, pero nunca serían tantos”. Corell lo secunda. “¿Que una persona no responda a la vacuna en absoluto y no genere ninguna inmunidad? Eso es rarísimo, solo pasa con personas inmunosuprimidas”. Pero el vacunólogo explica que también pueden ocurrir cosas tan sencillas como que no te hayan puesto bien la dosis, por ejemplo, o que no se haya controlado bien el tema del frío en las de Pfizer y Moderna… "En una vacunación masiva, hay múltiples factores en la práctica que pueden fallar. Ese porcentaje podría ser la suma de todas esas situaciones que se pueden dar".

Fuentes de Sanidad matizan las declaraciones de Simón. Explican que “ese porcentaje del 10% hay que leerlo a revés: la media de eficacia de las vacunas de la covid es de más de 90%, es muy alta. No podemos meter miedo a la población”. Y recuerdan que “ninguna vacuna tiene una eficacia del 100%. La vacuna de la gripe, por ejemplo, tiene una efectividad del 75%”. Rodrigo insiste en esto. “Una efectividad del 90% es espectacular”. Y subraya que “la buena noticia es que las vacunas son extraordinariamente efectivas”.

Sólo se miden los anticuerpos, no la respuesta celular

A día de hoy, lo único que se mide al hablar de eficacia son los anticuerpos, no la respuesta de las células B y T. Son ellos los que sirven de referencia para decir si una persona ha generado o no “inmunidad” frente al coronavirus. Tanto en los ensayos de las vacunas, como en los test serológicos, cuando se habla de inmunidad se está hablando de inmunidad de anticuerpos. Que no es la única. La inmunidad celular, que no se mide, se está mostrando tanto o más importante frente a este virus y sus variantes que la de anticuerpos. No se mide porque es mucho más complejo hacerlo, y de momento, simplemente, no se hace. Pero existe.

“Hay personas que no responden formando anticuerpos, pero son pocas. Y aunque no haya anticuerpos, con la respuesta celular sería suficiente, en general. Pero de momento es un enigma, porque no se mide”, advierte el vacunólogo Carlos Rodrigo. “Habría que ver si, cuando llega el virus, hay células que son capaces de sacar todas las defensas y que sean eficaces. Necesitaremos años para saberlo. Habría que saber quiénes no han producido anticuerpos y hacerles un seguimiento a esas personas”.

Esa inmunidad celular es la respuesta que generan las células T y B para responder a la infección. Y es muy importante, porque además de atacar al virus, generan memoria. Es decir, son las que permiten que nuestro organismo recuerde al virus y active una buena respuesta frente a él, si hay una próxima infección. Lo que se ha visto hasta ahora es que la inmunidad celular frente a este virus es más potente y duradera que la de anticuerpos. Y las vacunas también la inducen, aunque estén más centradas en la producción de anticuerpos.

Los últimos estudios sobre inmunidad que generan las vacunas aportan buenas noticias al respecto. Y aquí ya hablamos de efectividad de las vacunas en el mundo real, no de su eficacia en los ensayos. “Esta parte es la realmente importante, con independencia de quién te defienda del virus, ya sea un anticuerpo, un leucocito… y los datos que llegan al respecto son buenísimos”, asegura Rodrigo.

Anticuerpos casi en el 100% de los vacunados

Quienes más y mejor información están proporcionando sobre esto son los británicos. Reino Unido está haciendo un seguimiento exhaustivo de la vacunación en ese país, y un par de estudios de esta misma semana confirman que la protección por anticuerpos con las dos dosis de vacuna es altísima.

Uno de ellos, el estudio REACT-2 del Imperial College, se basa en pruebas realizadas en mayo a más de 207.000 vacunados. Los resultados revelan que “cerca del 100% tenían anticuerpos contra el virus dos semanas después de recibir su segunda dosis de Pfizer o de AstraZeneca”.

En concreto, la prevalencia de anticuerpos entre quienes habían recibido la vacuna Pfizer fue del 100% dos semanas después de la segunda dosis, en todos los grupos de edad menores de 80 años. Por encima de 80, la efectividad se redujo un poco: al 97,8%. Para los vacunados con AstraZeneca, la prevalencia fue del 100% en las personas de 18 a 39 años, y luego va disminuyendo gradualmente con la edad, hasta llegar al 83,6% en los mayores de 80 años.

Este otro estudio que se publicaba hace un mes en la revista BMJ es del Virus Watch de la University College de Londres. Se ha estudiado la inmunidad de 8.517 adultos en Inglaterra y Gales, con una edad media de 65 años. Los investigadores han hallado que el 96,42% de las personas que habían recibido Pfizer o AstraZeneca (las dos vacunas que se administran allí) había desarrollado anticuerpos de 28 a 34 días después de la primera dosis, aumentando ese porcentaje al 99,08 % si miraban en el intervalo de siete a 14 días tras la segunda dosis.

“Nuestros datos indican tasas muy altas de seroconversión después de una sola dosis de cualquiera de las vacunas, con seroconversión casi completa después de una segunda dosis, en personas sin evidencia de infección previa”, asegura Maddie Shrotri, que ha dirigido la investigación.

¿Por qué te infectas si estás vacunado?

En el estudio del Imperial College ya se advierte de que “la presencia de anticuerpos por sí sola no necesariamente previene la infección”. Y Corell insiste: puedes infectarte estando vacunado, y eso no significa que no tengas anticuerpos. Tiene su explicación. “Puedes tener anticuerpos IGG, que están en sangre, pero la vía de entrada del virus es la respiratoria y ahí hacen falta otros anticuerpos, los IGA, que no se están mirando”, advierte el inmunólogo. La IGA no se detecta en los test serológicos, pero además hay que tener en cuenta otra cosa, “que la vacuna induce más anticuerpos IGG". La infección, en cambio, induce más IGA”.

Infectarte estando vacunado, explica, “no depende de que tengas anticuerpos, sino de que la inmunidad en sangre no siempre se reproduce en la mucosa, que es por donde te vas a infectar (la vía respiratoria)”. Las vacunas de la covid actuales no inducen esa inmunidad en las mucosas. Por tanto, hay que tener claro que no evitan el contagio.