Contagiarse a la vez de covid y gripe es posible, y esa doble infección “puede ser más grave”

Estamos avisados. La gripe de este año no será la del año pasado (que no hubo). Los virólogos alertan de que llegará antes que otros años y con más fuerza. Y los motivos son varios. Si todo sigue así, la baja incidencia del coronavirus SARS-CoV-2 le dejará vía libre, este invierno, al virus de la gripe para que campe a sus anchas. Además, el hecho de que el año pasado no enfermásemos de gripe nos convierte en presa fácil, este año: nuestros sistemas inmunes no generaron defensas contra él. “Cuando la gripe se contagia menos, la inmunidad grupal se resiente”, advertían los expertos en este estudio.