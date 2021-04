Los contagios se dispararán un 27% en España y un 135% en Madrid según un modelo predictivo a 14 días

“La cosa no pinta bien. Los modelos matemáticos están ya seguros de que hemos abandonado el valle y vamos hacia un pico”. Lo advierte el profesor de la UNED y experto en Inteligencia Artificial José Luis Aznarte , al publicar en Twitter la curva de casos de covid prevista para las próximas dos semanas.

Lo que predice su modelo, el PreCov2, es que pasaremos de los 83.000 casos de covid registrados en España en las últimas dos semanas a más de 132.000 en las dos siguientes. Una subida del 27%. “Es indudable que vamos hacia un pico, aunque aún no sabemos cómo de fuerte va a ser ése pico", nos explica. "Esto ya no es inestabilidad, la tendencia ascendente es clara. Ya sólo hay cuatro comunidades que no suben: Galicia, Comunidad Valenciana, Baleares y Extremadura.”