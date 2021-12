La covid más allá de ómicron: ¿su destino es parecerse más a un resfriado o a una gripe?

Para saberlo, hay que seguir mirando hacia atrás y hacia delante, a la vez. Todo apunta, dicen, a que se quedará con nosotros, pero no está claro todavía a qué otro virus respiratorio podría parecerse. Analizar cómo han sido hasta ahora los cambios en el virus puede ayudar a predecir, en parte, cómo pueden ser los que vengan. Aunque con la llegada de cada nueva variante de preocupación (VOC), los científicos se han visto sorprendidos por cambios que no esperaban.

Ómicron ha sido –está siendo- la última en sorprender. No es hija de delta, al igual que delta no fue hija de alfa. Pero la capacidad de evasión que se está viendo en ómicron –incierta, todavía- encaja con lo esperable si se compara con la evolución de otros virus respiratorios similares. Virus que, a medida que pasa el tiempo, van introduciendo más mejoras en evasión inmune que en infecciosidad .

Que las personas tenían inmunidad a la versión del virus más reciente, pero no a las versiones que vinieron después . Es decir, que el virus estaba evolucionando para evadir la inmunidad. Y la advertencia de Bloom, a día de hoy, es muy clara. “Ahora que hemos tenido casi dos años para ver cómo evoluciona el SARS-CoV-2, creo que hay claros paralelismos con 229E” , advierte Bloom en la revista Nature.

A finales de 2020 y principios de 2021, investigadores británicos detectaban la variante B117 , que contenía numerosas mutaciones en su proteína S. La hacían un 50% más transmisible que el virus original. Casi al mismo tiempo, en Sudáfrica se detectaba otra variante cargada de mutaciones, llamada B1351 , después conocida como Beta. No mucho después, se detectó una variante altamente transmisible denominada P.1 inicialmente, en el estado de Amazonas, en Brasil.

Porque muchos científicos esperaban, entonces, que lo siguiente sería ver a alguno de los hijos de alfa (alguno de sus sublinajes) incorporar alguna mutación más, que le ayudara a evadir la respuesta inmune además de ser más contagioso. Pero eso no ocurrió. “Eso resultó no ser el caso en absoluto”, dice en Nature Paul Bieniasz, virólogo de la Universidad Rockefeller en la ciudad de Nueva York. "Delta salió del campo izquierdo". Es decir, apareció delta, y llegó desde otro camino.

Al principio de la pandemia, al secuenciar su genoma, se vio que la tasa de cambio de este coronavirus era de dos mutaciones por mes (la mitad que el virus de la gripe). Pero desde el comienzo de la pandemia, su R0 se ha triplicado. Partió de un R0 de 2, y con delta ha llegado a un R0 de 6. El R0 de ómicron no lo sabemos todavía. Pero los científicos consultados por Nature advierten: no va a seguir así eternamente. “En algún momento, espero que el aumento de la transmisibilidad deje de ocurrir”, dice Bloom. "No se va a volver infinitamente transmisible".