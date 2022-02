No sólo la covid puede ser persistente: "Es un proceso frecuente, también ocurre con la gripe"

La covid persistente cobra cada vez más protagonismo, a medida que vamos dejando atrás los peores momentos de la pandemia. Poco a poco, dejamos de preocuparnos tanto por el virus, pero la ‘long covid’ sigue creciendo y seguirá presente durante un tiempo. ¿Cuánto? No lo sabemos. Y como no lo sabemos, asusta. También, porque no sabemos bien todavía cómo hacerle frente. Cómo afrontar toda esa variedad de síntomas que, superada la infección, permanecen en el tiempo. Para unos más, para otros, menos. Pero ¿es algo nuevo?