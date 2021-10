"Nos hemos metido prácticamente en la boca del cráter": así trabajan los drones científicos en el volcán de La Palma

No hay drones específicos para volcanes. Lo que hay es geólogos que se convierten en pilotos de drones. Y eso es lo que marca la diferencia, en estos casos. “La peculiaridad es que quien pilota el dron es un científico, ese es el mayor valor que le damos. Porque cuando pilotamos, estamos entendiendo lo que vemos. Yo no estoy viendo una imagen bonita que venda en los medios, estoy mirando que el cono no tenga fracturas en su base, por ejemplo… Son drones diferentes porque quien los está volando es un científico”.