Denuncian el laberinto burocrático de la ciencia española que premia figurar más que trabajar

El caso es buen ejemplo de la burocracia paralizante, la falta de estabilidad, la precariedad y los sinsentidos del sistema de investigación en España

“No puede ser Ramón y Cajal porque no es IP, pero resulta que no puede dirigir proyectos de concurrencia competitiva porque no es Ramón y Cajal. Para volverse loco”

David Quinto, presidente FJI-Precarios: "Todavía colean los efectos de los salvajes recortes en ciencia de Mariano Rajoy, que destrozó el sistema. Entró con una sierra radial”

Que el sistema español de ciencia e investigación es un laberinto burocrático y kafkiano es algo que llevan años, décadas, denunciando los propios afectados. Investigadores que alzan la voz frente a la precariedad y los sinsentidos del sistema, científicos punteros al frente de las vacunas de la covid que denuncian su propia precariedad, o asociaciones como la Federación de Jóvenes Investigadores- Precarios, que llevan años trabajando para que esto cambie.

También las redes sociales se han convertido en altavoz para denunciar casos concretos. El hashtag #SinCienciaNoHayFuturo se lee de forma recurrente en cuanto uno se da un paseo por Twitter. Y de las redes nos llega ahora un caso que ejemplifica muy bien lo que está ocurriendo. Lo denuncia Javier Sánchez Perona, profesor asociado de Nutrición en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

No le ha ocurrido a él, es el caso de un conocido, explica. Y su denuncia es perfectamente extrapolable a cualquiera que investigue en España. “¿El caso es ejemplo de una realidad que está ocurriendo? Totalmente”, asegura David Quinto, presidente de FIJ/Precarios.

Una carrera de obstáculos

“Investigador de 40 años, en plena edad productiva, con amplia experiencia, buen número de artículos y patentes, que dirige un proyecto de I+D para una empresa, con personal a su cargo, solo encuentra trabas para su estabilización. Absurdo”. Así resume Sánchez Perona la situación. Y en este hilo de Twitter, explica todas las trabas por las que le resulta imposible conseguir un contrato estable.

Los contratos Ramón y Cajal, como el que le fue denegado, van “dirigidos a promover la incorporación de investigadores nacionales y extranjeros, con una trayectoria destacada en centros de I+D”. Para conseguirlo, hay que pasar un riguroso proceso de selección de candidatos en base a sus méritos curriculares y a su capacidad para liderar una línea de investigación, en función de la experiencia científica y profesional. Se valoran cuatro puntos: aportaciones, participación en actividad internacional, otros méritos y capacidad de liderazgo.

En el caso que nos ocupa, al candidato se lo denegaron, entre otras cosas, por su falta de “liderazgo”. Pero ¿cómo se evalúa ese liderazgo? Explica el científico que se mira, sobre todo, haber dirigido proyectos: ser investigador principal (IP). En este caso, la persona no consigue un contrato estable (Ramón y Cajal) por no ser IP, pero es que no consigue ser IP por no tener un contrato estable. La pescadilla que se muerde la cola.

Sánchez Perona explica la cantidad de “absurdos” que hay detrás de todo esto, que califica de situación “indignante” y “habitual”. Quintos lo confirma. “La carrera investigadora en España está totalmente estructurada para que tengas que acabar siendo IP. O eres IP o mueres, quedas fuera del sistema”.

¿El papel o la realidad?

Explica Quinto que “en España, si te pasas mucho tiempo a la sombra de alguien, tu carrera investigadora muere. En otros países, yo conozco casos de investigadores buenísimos en equipos multidisciplinares, que pueden llevar ahí diez años y sus aspiraciones no son ser IP, sino investigar, aportar, mejorar su currículum, poder pagarse su casa… Aquí parece que sea el único objetivo. No lo parece, lo es”.

Es verdad, reconoce, que “para evaluar el liderazgo, lo tienes que hacer en base a algún mérito, claro”. Pero en el caso que cuenta Sánchez Perona, “mi conocido llegó a dirigir equipos de 15 personas durante 5 años en una empresa de I+D… pero no fue IP”. Nunca fue “investigador principal”. Y ahí está el problema. “Ha estado dirigiendo, pero sobre el papel no tiene el mérito principal que le acredite”, explica Quinto. Pesa más el papel que la realidad. “Es completamente absurdo”.

Sánchez Perona explica que, “en el siglo XXI, los equipos de investigación eficaces son grandes y no todos pueden ser IP”. Y denuncia, además, que “muchos de los IP dirigen proyectos en los que su equipo de investigación está constituido por… ¡Una sola persona! ¡El propio IP!”. “¿Qué capacidad de liderazgo tiene ese IP?” se pregunta el científico.

Contratos para conseguir contratos

Vemos entonces que ese “liderazgo” que tanto pesa para conseguir un contrato se evalúa, en gran parte, por los proyectos dirigidos como IP. Pero para dirigir un proyecto, primero hace falta que te lo den. Lo kafkiano del asunto es que pueden no dártelo por no estar contratado. Y con ello, volvemos a la casilla de salida.

Quinto lo explica. “Para poder ser IP, lo primero que tienes que tener es algún tipo de vinculación contractual que dure más de lo que dura el proyecto que vas a solicitar y, además, ya tienes que estar contratado cuando solicitas el proyecto”. Y pone un ejemplo.

“Vamos a suponer que uno se presenta, ahora, a una convocatoria para que le den un proyecto que comenzará en enero de 2022 y que dura dos años. Pues desde que te presentas hasta la fecha de finalización del proyecto -finales de 2023- tendrías que tener un contrato con la entidad con la que haces el proyecto. Todo el tiempo, mientras dure”.

Si tienes un contrato Ramón y Cajal, por ejemplo, perfecto. Pero este requisito ya no se cumpliría en el caso que cuenta Sánchez Perona. Por lo que no hay solución. “Si no tiene ningún tipo de vinculación contractual, no va a pasar los filtros de determinadas convocatorias”.

Sánchez Perona explica que su conocido “no puede ser Ramón y Cajal porque no es IP, pero resulta que no puede dirigir proyectos de concurrencia competitiva porque no es Ramón y Cajal. Para volverse loco”. Es más, “no puede ni firmar contratos con empresas porque no tiene contrato laboral”, así que tampoco por esa vía puede demostrar capacidad de "liderazgo". Explica que es su jefe quien firma el contrato, pero él es quien lo coordina, hace los experimentos y dirige a otro investigador.

Los recortes en ciencia y la “radial” de Rajoy

Quinto nos explica lo que subyace detrás de todo esto. “De alguna forma tenemos que evaluar, y los currículums que se presentan son todos "mega excelentes". Estamos en una espiral de currículums tan buenos que todos deberían conseguir el contrato. Pero el problema es que no hay pastel para todos”.

No lo hay porque el sistema de ciencia en España no ha tenido nunca la financiación necesaria, y sobre todo, denuncia Quintos, “porque todavía colean los efectos de los salvajes recortes en ciencia de Mariano Rajoy, que destrozó el sistema español de ciencia cuando estaba empezando a posicionarse”. Él lo resume así. “Llegó la crisis, no había dinero y ¿de dónde se recorta primero? De donde el electorado menos lo va a notar. Pero ese hombre no entró con una tijerita, entró con una sierra radial”

Y en ese panorama, ese criterio de “excelencia”, explica el presidente de la FIJ, “es una absurdez enorme si no hay recursos suficientes”. Con los recursos tan limitados que hay en España, denuncia, solo “van a sobrevivir los que tengan currículums súper excelentes y, además, ya estuvieran dentro del sistema y a niveles superlativos. Los que no, no van a conseguir entrar. Quedan fuera: sólo te queda marcharte de España o cambiar de profesión”.

La trampa de la “excelencia”

Esto mismo lo denunciaban en su día dos de los científicos más punteros de España ahora mismo, Juan García Arriaza y Sonia Zúñiga. El primero codirige, junto a Mariano Esteban, la vacuna española de la covid que va más adelantada. La segunda es la investigadora senior del equipo de Luis Enjuanes. Ninguno de los dos tiene plaza fija como investigador.

Muy críticos siempre con la precariedad del sistema español de investigación, explicaban que llevan años y años enlazando contratos asignados a proyectos, que es lo habitual. Y que no conseguir la plaza, en España, no es un problema de valía. “Todos somos valiosísimos. Si ves los currículums de todos los que nos presentamos cuando salen plazas, son alucinantes”, decía Zúñiga.

Pero no hay plazas para todos, y ahí entra en juego -como para conseguir un contrato- la trampa de la “excelencia”. Lo explicaba García Arriaza. “Como sólo suele haber una plaza, se la lleva el que queda primero. Y quien la saca, lo merece. Pero de todos los que nos solemos presentar, la mereceríamos muchos más. Tiene que haber más oferta, para poder estabilizar a toda la gente que lo merece”. Porque si no, “cuando te quieres dar cuenta, tienes 45 años y tu situación laboral es la misma que la que tenías con 25”.

No sólo "Messis" en el equipo

Quinto avisa de que la reforma de la Ley de Ciencia que plantea el Gobierno no va a solucionar nada, porque es “más de lo mismo”. Y alerta, una vez más, de que se están perdiendo generaciones y generaciones de investigadores.

Lo que no tiene sentido, dice, es “tener IP brillantes al frente de equipos que vayan cambiando periódicamente, abusando de la vocación de esos investigadores”. Y recurre a un símil para que se entienda bien. “Un equipo no se puede sustentar en 11 Messi, o en 5 Michael Jordan, tiene que tener diferentes figuras complementarias”.