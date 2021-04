Descubren que el calostro puede frenar la osteoporosis, la enfermedad que sufren tres millones de españoles

"Hay muchos días que voy a andar y las lágrimas me caen , pero pienso que tengo que hacerlo, si no, me acabo quedando inútil por el dolor". Este es el testimonio de Josefina en el que muchos otros pacientes de osteoporosis se pueden ver identificados. La suya es una enfermedad crónica que, silenciosa y progresiva, daña los huesos hasta fracturarlos. Existen diferentes medicamentos para ella, pero los investigadores han encontrado una sustancia natural que puede ayudar a frenarla: el calostro.

Cada tres segundos, una fractura

Quien también la sufre es Vicente Pastor, de 77 años, y lamenta el dolor que le provoca: "Hoy por ejemplo he bajado un bordillo y he notado como si se me hubiera roto todo, como si se me juntaran todas las vértebras". Incluso, dicha enfermedad, que le afecta sobre todo en la cadera, le ha hecho pasar por el quirófano: "Cuando lo he pasado peor ha sido antes de la operación, es como si rozara hueso con hueso y duele mucho, luego ellos cortan y te ponen la prótesis en el hueso".