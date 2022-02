Dinamarca descubre una mutación de ómicron que impide al cuerpo destruir células infectadas

La covid está sometida a un escrutinio casi inédito en la historia de la epidemiología, y esto provoca que se detecten nuevas variantes cada poco tiempo. Porque ya sabemos que cada vez que el virus contagia a una persona encuentra una nueva oportunidad para mutar. Y el análisis genético del coronavirus permite detectar esas mutaciones . Es lo que ocurre con una sub variante de ómicron: la BA.2 H78Y es responsable ya del 24% de los casos de covid en Dinamarca, donde la han detectado . Lo preocupante es que ha crecido un 10% en un mes, lo que podría indicar que será la nueva cepa dominante.

Lo acaba de publicar la revista científica Journal of Medical Virology en su versión online. El descubrimiento ya ha sido revisado por pares pero aún no se ha impreso en papel ya que no ha pasado por el proceso de edición, composición tipográfica y paginación. Según publican los descubridores de la nueva subvariante, "ORF3 es la proteína necesaria para crear canales iónicos virales (viroporinas) y facilitar la liberación del virus". Las viroporinas son proteínas que modifican las membranas celulares, facilitando la liberación de virus de células infectadas. Una mutación en ella podría hacer que las personas que entran en contacto con el virus desarrollen la enfermedad más fácilmente que con otras variantes.