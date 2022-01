Dos años después, persisten las dudas sobre el origen del coronavirus

Desde el principio, El primer equipo de la OMS que estudió el origen del SARS-CoV-2 ya concluyó que era animal . No hallaron ninguna evidencia de que fuese una creación artificial. Sin embargo, meses después, la propia OMS sorprendía asegurando que la teoría de la creación del virus en un laboratorio no se podía descartar al 100% y llamaba a las autoridades chinas a colaborar con la investigación. Todas las hipótesis, y las conspiraciones, volvían a estar sobre la mesa .

Estos investigadores consideran que la OMS no le dio una "consideración equilibrada" a las dos hipótesis en su visita a Wuhan. En la misiva se lee: "Aunque no hubo hallazgos que apoyaran claramente una propagación natural o un accidente de laboratorio, el equipo evaluó una propagación zoonótica de un huésped intermedio como 'probable a muy probable', y un incidente de laboratorio como 'extremadamente improbable'", agregaron.

En ciencia, todo lo que no se descarta es posible. Si no hay certezas hay probabilidades. Sin embargo, y a pesar de las dudas, cada vez parece más claro que el coronavirus surgió en un animal y de ahí saltó a los humanos. De hecho, un estudio preliminar publicado en Nature llegó incluso a encontrar dos linajes bien diferenciados del coronavirus, lo que sugiere que el que el virus no sólo habría saltado una vez, sino varias, entre animales y humanos y en distintos mercados de Wuhan, no sólo en el de Huanan.