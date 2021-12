¿Dosis de refuerzo para siempre?: así ve la ciencia el futuro de la vacuna tras ómicron

Dosis de refuerzo contra la covid. Vamos por la tercera, ya se habla de una cuarta. ¿Habrá más? ¿Hasta cuándo? Si siguen apareciendo variantes, cosa que parece bastante probable según los expertos en evolución de virus, esa sería una de las opciones. Aunque no todos la ven necesaria. Virólogos, inmunólogos y vacunólogos no tienen una respuesta clara para esto, a día de hoy. Pero hay algo en lo que todos insisten: las dosis de refuerzo no sólo suponen un nuevo impulso a la respuesta de anticuerpos, también a la respuesta celular: la memoria inmune.