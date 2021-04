Los efectos de la vacuna en los que ya pasaron la covid: respuesta inmune “espectacular” tras una sola dosis

En la protección que inducen las vacunas, se ha estudiado mucho el papel de los anticuerpos. Y se ha visto ya, por ejemplo, que tras una sola dosis de la vacuna de Pfizer, el nivel de anticuerpos es más alto si ha habido una infección previa de covid que si no la ha habido. Pero ¿qué pasa con la respuesta celular en esos casos? ¿Qué ocurre con toda esa artillería de linfocitos T que se pone en marcha? Esto se ha estudiado poco todavía , pero acaba de publicarse un estudio preliminar al respecto en la revista The Lancet. Y trae buenas noticias.

Con covid previa, respuesta “espectacular” tras una dosis

Sin covid previa, protección “robusta” tras una dosis

La inmunidad de las vacunas en el “mundo real”

Y su objetivo era doble: “proporcionar datos del "mundo real" sobre la inmunidad tras una y dos dosis de vacuna”, y “e studiar a los vacunados con infección previa por SARS-CoV-2 , que no se incluyeron suficientemente en los ensayos de eficacia de las vacunas”. Explican que supone “una evaluación en el mundo real de las respuestas a las vacunas en una población sana del Reino Unido”. No se incluyeron personas mayores ni con problemas de salud.

Mayor respuesta celular que de anticuerpos

Cuando estudian a quienes recibieron dos dosis de la vacuna, la respuesta celular de quienes no pasaron la covid fue similar a la de quienes recibieron una sola dosis pero sí la habían pasado. En cambio, esto no ocurrió con los anticuerpos. Quienes no pasaron la covid no llegaron a alcanzar los niveles de anticuerpos de quienes sí la habían pasado y recibieron una sola dosis.