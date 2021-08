La eficacia menguante de las vacunas para evitar contagios con delta reafirma el debate de la tercera dosis

Las vacunas no evitan el contagio. Es algo que no estaba claro, antes de inocularlas masivamente, pero meses después, la realidad ya se ha encargado de aclararlo. Si estás vacunado, tienes infinitas menos probabilidades de morir o ser hospitalizado por covid que si no lo estás. Y esto es básico. Pero cuidado: puedes infectarte y contagiar otros. Y, según sabemos ahora, lo puedes hacer con la misma peligrosidad que si no estuvieras vacunado.