Embriones de ratón gestados en un útero artificial: “Nuestra investigación puede servir para crear en el futuro órganos in vitro”

“El santo grial de la biología del desarrollo es entender cómo una simple célula, un óvulo fertilizado, puede generar todas las células especializadas hasta sumar los 40 billones de células de un cuerpo humano”, explica al New York Times, el biólogo Paul Tesar de la Case Western Reserve University . “Desde los primeros tiempos, los investigadores han buscado la forma de responder a esta pregunta. Es un logro notable”.

El usar este sistema para humanos está a décadas de distancia, tal vez más. El crecimiento inicial de los embriones de ratón y humano puede ser similar, pero un embrión humano no podría crecer en este sistema, el tamaño es muy diferente. Tal vez en las etapas más tempranas embriones humanos podrían crecer en condiciones similares, pero el hecho de pensar que un humano pueda crecer en un útero artificial no es el objetivo de nuestra investigación. Nosotros buscamos crear una manera de estudiar y observar directamente cómo se forman los órganos durante el desarrollo embrionario de un mamífero similar al humano, lo que nos permitiría en el futuro crear órganos in vitro que pudieran ser usados para trasplantes.