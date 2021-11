Empatía, rigor y pasión: la 'receta' para divulgar la ciencia de los premiados por el CSIC y la Fundación BBVA

En relación con esto, el virólogo José Antonio López lo tiene claro. “ A toda esa gente que sale diciendo cosas sin rigor científico tendríamos que exigirles que demostraran esas afirmaciones, y no al revés , que tuvieran que salir los científicos luego a desmentirlas”.

Corell cree que no hay una única forma de divulgar, cada uno ha de encontrar la suya. “Tienes que encontrar la manera: un dibujo, un discurso, una animación, un baile… hay que ser muy creativo, sentirte a gusto con lo que haces y ser apasionado. Tienes que tener pasión por comunicar , y hacerlo con el medio que te sientas más cómodo”.

En su caso, por ejemplo, el inmunólogo encontró una forma perfecta de llegar a públicos de todas las edades, para explicar lo que estaba ocurriendo. “Utilizar Star Wars para explicar el sistema inmunitario y cómo funcionan las vacunas. Esas sagas han hecho que llegue a distintas generaciones y ha sido parte del éxito, me siento muy orgulloso cuando la gente me escribe diciendo que lo entiende”.

López-Goñi lo explica así. “Divertido no es lo contrario de serio, sino de aburrido. Podemos hacer la ciencia más atractiva, pero sin perder rigor, para que llegue a la sociedad”. Y para conseguirlo, recetas hay muchas, como explica Del Val. “Hay muchas maneras, todos hemos sido espontáneos. Yo siempre pienso que quien me está escuchando quiere entender, intento saber cuál es la pieza del puzle que le falta para entenderlo todo e intento proporcionársela, porque a veces lo que falla es que uno está metido en un campo muy pequeño y no logra tener la perspectiva general”.