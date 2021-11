Macarena García, astrofísica en el James Webb: "El gran objetivo es encontrar planetas donde la vida sea posible"

Respuesta: Yo estudié en Canarias, pero empecé mi doctorado en Madrid y uno de mis directores de tesis era el codirector principal de MIRI, por ahí me involucré. Después fui a Alemania y me uní al equipo. Toda mi carrera profesional ha estado relacionada con MIRI, así que lanzar el James Webb, ahora, supone la culminación de todo esto, llevamos mucho tiempo esperando. Que el telescopio llegara aquí (a la Guayana) lo hace muy real. Estamos ya en la fase final y tenemos muchas ganas de lanzarlo.

Para que se entienda, es como una nevera, que tiene un circuito cerrado con gases para mantener el frío. Pues esto es igual, pero para mantenerlo a menos 450 grados Fahrenheit (menos 232º C). Una nevera funciona como a menos 40º C. Si MIRI no tuviera criogenia, no podría funcionar, y requiere semanas para enfriarse hasta esa temperatura.