Esteban Domingo, experto en mutagénesis letal: "Mutar el virus hasta su muerte se está demostrando factible"

"A largo plazo el virus nos necesita, no le interesa que nos muramos mucho, pero a corto plazo es ciego, no planifica"

El veterano virólogo explica a NIUS que no se puede asegurar "que no vaya a haber mutaciones" que empeoren a delta y que todavía "quedan posibilidades de cambio"

"Es posible que ya no haya tantas mutaciones como al comienzo de la pandemia, el virus se va a adaptando al ambiente humano"

Esteban Domingo, virólogo, 78 años. Uno de los más reconocidos y veteranos, que transmite –y contagia- una enorme pasión por su trabajo. ¿Cuál es? Investigar la estrategia de la “mutagénesis letal”, es decir, cómo hacer que el propio virus acabe consigo mismo, forzando tantas mutaciones que lo acaban haciendo inviable. En sus propias palabras: “Acelerar sus mutaciones hacia el suicido”.

Hace casi un año hablábamos con él, por esto mismo. Estábamos en pleno ecuador de la pandemia, con las vacunas todavía empezando a llegar. Ahora, enfilando ya la tercera dosis, llega también un nuevo fármaco oral contra la covid, que se basa precisamente en la mutagénesis letal. Volvemos a entrevistarle, y hablamos de ello, pero no sólo. Repasamos con él lo acontecido en este tiempo, cómo está la situación y qué sorpresas nos puede deparar, todavía, la evolución de este coronavirus.

Pregunta: Usted nos decía, hace un año, que “hay una carrera entre lo que podemos hacer para frenar el virus y lo que el virus va a intentar hacer con sus mutaciones”. Esa carrera estaba empezando, entonces, aún empezaban a llegar las vacunas. ¿Terminará alguna vez?

Respuesta: Es posible que termine en algún momento, pero no estamos al final. Solo hay dos virus en la historia que han sido erradicados, porque los virus se acomodan al hospedador y son capaces de adaptarse a la situación. La evolución del virus va a continuar mientras tenga la posibilidad de multiplicarse. Y la tiene mientras haya personas susceptibles, viajes entre países y continentes…

P: Eso, por nuestra parte… pero, por parte del virus, ¿podríamos decir que se están ralentizando sus mutaciones? La variante delta lleva con nosotros ya casi un año, y de momento no ha sido reemplazada.

R: Puede ser que haya una cierta ralentización, sí, porque el virus explora sus posibilidades y al encontrar una con la que se siente relativamente acomodado, un cierto equilibrio, es posible que ya no haya la cantidad de mutaciones que había al comienzo de la pandemia. Porque el virus se va adaptando al ambiente humano.

En los primeros tres meses, requería más cambios de los que requiere una vez que ya se siente acomodado. Pero esas mutaciones, a pesar de todo, continúan. Y es una lotería saber si, entre las que van a surgir - aunque sean menos por unidad de tiempo- alguna de ellas se va a imponer de nuevo, va a desplazar a delta. Eso no se puede descartar.

No se puede concluir que ya estemos llegando al final de las posibles variantes porque ahora surjan menos que hace año y medio. Eso no se corresponde con la biología del virus. Ojalá me equivoque, pero la experiencia nos dice que los virus siguen intentándolo. No paran.

P: Ya, pero después de delta, que ha supuesto tantas mejoras en la transmisión del virus y en su capacidad de infección, ¿le queda mucho margen para conseguir mutar a algo mejor?

R: Bueno, ahora, por ejemplo, están saliendo trabajos que estudian la infección en visones y se está viendo que algunos que ya habían pasado la enfermedad y se habían curado, vuelven a ser infectados por el virus que circula ahora y la mortalidad es altísima, mucho mayor que antes.

¿Cómo puede el virus superarse ahora? Pues infectando algún tejido adicional, por ejemplo, con una mutación que le dice al virus: “vete al esófago y causa una inflamación”. Así, por ejemplo, moriría más gente. O, simplemente, si consigue hacerse más estable, resistir mucho en el medio ambiente. Ahora sabemos que, si no se transmite de persona a persona, no lo consigue. Pero no hay nada escrito en ningún sitio que diga que no puede encontrar una combinación de mutaciones para que, en cuanto se quede en una superficie, en vez de durar dos horas siendo infeccioso, dure durante dos meses, por ejemplo…

No puede asegurarse que no vaya a haber mutaciones que lo empeoren con respecto a delta. Ojalá no ocurra, pero no puede descartarse. Hay argumentos para sentir tranquilidad, porque hasta ahora no ha ocurrido nada de esto, pero eso no nos puede hacer bajar la alerta. Quedan posibilidades de cambio.

P: Esto no ha terminado, entonces, ni mucho menos…

R: No. Y, es más, creo que en España deberíamos empezar a tomar medidas más drásticas, tal y como están las cosas en Europa. Sé que no es lo más correcto decir esto ahora, pero desde el punto de vista estrictamente médico y científico, viendo lo que está pasando en Europa, creo que hay que empezarse a plantear restricciones, de nuevo.

P: Hablemos de la vacuna. Usted nos advertía, a comienzos de año: “Va a haber una eficacia parcial de la vacuna, y tendremos que actualizarla de vez en cuando”. Ahora ya sabemos que es así, y todo apunta a que tendremos que seguir vacunándonos de la covid en el futuro. ¿Hasta cuándo?

R: Que la vacuna tenga necesidad de actualización todavía no lo tengo claro, aunque no lo descarto. Sí me reafirmo en lo que dije con respecto a la protección. Yo ya tengo las dos dosis, y una vez vacunado, me sentía parcialmente protegido. Voy a tener una tercera dentro de una semana, y sigo pensando lo mismo. Me siento parcialmente protegido. Porque la experiencia nos dice que personas infectadas se vuelven a infectar.

P: Las vacunas van a tener que seguir ahí, entonces, dando la batalla…

R: Claro. Para que la respuesta protectora siga siendo alta, es necesario dar periódicamente una dosis de recuerdo. Por lo que parece, va a ser así, esa actualización será necesaria. Siempre sabiendo, claro, que si hay población que no quiera o no pueda vacunarse, van a ser una bomba de relojería permanente, que tenemos ahí al acecho.

Pero hay otro tipo de actualización, que consiste en cambiar la vacuna. Si, al comienzo, teníamos unas vacunas en las que el ARN tenía la secuencia de la proteína S correspondiente al virus de Wuhan, a lo mejor dentro de un año necesitaremos hacer una vacuna con la delta o con alguna otra variante que aún no haya salido. Hay dos tipos de actualizaciones, esta segunda obliga a las compañías a cambiar el tipo de vacuna. Y esto, que yo sepa, todavía no ha ocurrido, pero sigo apostando a que va a tener que ocurrir, como con el virus de la gripe.

P: Usted y su equipo del CBMSO-CSIC siguen trabajando en la mutagénesis letal. Cuando hablamos, no estaba claro todavía que pudiera aplicarse a este nuevo coronavirus, al SARS-CoV-2. ¿Cómo lo ven ahora?

R: Ahora está demostradísimo que es factible. De hecho, hay una nueva pastilla, el Molnupiravir de Merck, que, al menos en parte, actúa por mutagénesis letal. Es una sustancia que pertenece a la familia que nosotros estamos investigando. La mutagénesis letal se está mostrando tremendamente eficaz para combatir el SARS-CoV-2.

Nosotros estamos enfocando nuestro trabajo en tratar de adaptarlo a muestras distintas de pacientes con dinámica de evolución distinta. Porque ya sabe que trabajamos sobre la base de que el virus siempre es distinto, que cada virus es distinto en cada persona. Un virus que infecta a un señor, aunque sea ligerísimamente, varía con respecto al que infecta a otro señor. Por eso, lo que estamos viendo es si esta estrategia funciona igual con todos los virus o no.

P: Están aún en fase de laboratorio, ¿se plantean llegar a hacer ensayos clínicos?

R: Cuando podamos, porque es muy difícil. Son procesos largos que requieren muchísima más inversión en investigación de la que tenemos en España.

P: Nos explicaba, en su día, que los coronavirus tienen su propio mecanismo corrector de errores, para no acumular demasiadas mutaciones. Es decir, saben cómo seguir mutando para poder sobrevivir. Pero nos decía también que en este coronavirus había un misterio: no estaba claro si estaba funcionando, porque evolucionaba a la misma velocidad que otros virus de ARN que no lo tienen. Un año después, ¿se ha resuelto el misterio?

R: No, sigue ahí. Este virus, en teoría, podría tener esa actividad correctora de errores, pero nadie ha podido demostrar todavía que esté actuando, ni en cuánto baja esa cantidad de errores. Esto sigue siendo un misterio.

Esos errores son el motor que hace que el virus vaya cambiando con el tiempo. La corrección implica que el virus baje en 10 veces la cantidad de errores que comete, pero eso no es mucho. Una diferencia de 10 no es algo tan dramático. Esto, probablemente, explique que este virus evolucione en la naturaleza de forma muy parecida a otros virus de ARN que no tienen esta actividad correctora.

Lo que sí se ha constatado es que, la tenga o no, el virus evoluciona a la misma velocidad que otros virus de ARN. Cada año cambia 1 de cada 10.000 nucleótidos. Es un valor muy parecido al de cualquier otro virus de ARN y al de otros coronavirus.

P: Pero, vista su evolución estos dos años de pandemia, ¿este coronavirus todavía podría ser más virulento en algún momento? ¿más letal?

R: Un virus necesita tener hospedadores, si se los quitan, desaparece. El virus nos necesita. A largo plazo, no le interesa que nos muramos mucho. Pero tampoco es tan listo como para asegurar que en un momento dado no pueda tener un brote tremendamente virulento que, de modo transitorio, mate a muchos. A corto plazo, el virus es ciego, no planifica.

Por ejemplo, si saliera una variante cuya letalidad fuera del 10%, en vez del 2%, a corto plazo el virus no se da cuenta de que le perjudica. Pero aún quedaría el otro 90% de la población para que otras variantes puedan salir adelante. Una cosa es lo que vaya a ocurrir a largo plazo - que ahí, al virus le interesa su supervivencia- y otra cosa es su evolución a corto plazo.

P: Pero esa hipotética variante tan letal no saldría adelante ¿no? Nunca sería la dominante...