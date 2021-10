Gómez Rial, inmunólogo: "No es buena idea perpetuar el uso de la mascarilla en los niños, sería una burrada"

A un sistema inmune “en desarrollo, que está madurando, no lo puedes tener con una mascarilla todo el día”. Porque entonces, avisa, puede que “el día de mañana no vaya a saber responder cuando tenga que hacerlo”. Lo resume así: “La falta de "maduración" de nuestro sistema inmune durante la etapa temprana podría desencadenar en problemas de regulación de la respuesta inmune en etapas más tardías”.

“Lo que me parece una barbaridad es que hagan actividades al aire libre con mascarilla: que la lleven en el patio, jugando al fútbol… Lo que planteo es que ese protocolo se ha quedado obsoleto. No estoy diciendo que les saquemos la mascarilla en clase, no, eso es muy prematuro, pero sí en el exterior. Cuando están en el patio, o haciendo deporte, en esta situación epidemiológica no tiene mucho sentido”.