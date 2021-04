Izpisúa, el español que ha creado embriones de humano y mono: "Podremos entender mejor el envejecimiento"

Pregunta. ¿Cómo explicaría su experimento brevemente a alguien que no sabe de ciencia? ¿En qué consiste?

R. Lo realizamos en el laboratorio, fuera del organismo normal, en una placa de Petri. Estas investigaciones tienen la finalidad de tratar de generar conocimiento para que podamos trasladarlos a otras especies, como el cerdo, donde podríamos crear células y tejidos de órganos humanos. No solo es la única finalidad también entender la aparición y desarrollo de nuevas enfermedades y la búsqueda de nuevos fármacos para su tratamiento. Estas investigaciones están lejos de llevarlas a la práctica clínica diaria pero estamos convencidos que el entender el funcionamiento y la comunicación entre células de distintas especies nos puede ayudar mucho a mejorar la salud humana.

R. Así es. La finalidad de esta investigación no es la de hacer crecer órganos humanos en monos sino entender cómo las células de distintas especies se comunican entre sí. El conocimiento detallado de ese proceso podría ayudar a generar células, tejidos y órganos que podrían ser trasplantados a aquellas personas cuyos órganos han dejado de funcionar. Pero no solo en ese campo esta investigación puede tener una aplicación práctica sino también la de entender mejor la aparición y el desarrollo de muchas enfermedades y la búsqueda de nuevos fármacos para el tratamiento no solo de estas enfermedades sino para entender mejor el envejecimiento, sin duda el mayor factor de riesgo, de las enfermedades.