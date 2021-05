Javier Santaolalla, doctor en física, divulgador y aspirante a astronauta: "Espero inspirar a otros a seguir sus sueños"

Es uno de los divulgadores científicos en castellano con mayor proyección y quiere contar, desde dentro, la aventura de convertirse en astronauta

Ha trabajado en la Agencia Espacial francesa, en el CERN de Ginebra y acaba de superar la primera fase de pruebas para la selección de astronautas de la ESA

La Agencia Espacial Europea oferta cuatro puestos para subir al espacio a los que optarán unas 10.000 perosonas

Javier Santaolalla es uno de los divulgadores científicos españoles con mayor proyección de la actualidad. Su canal de Youtube, 'Date un Vlog', roza los dos millones de subscriptores, un público que se ha ganado a fuerza de abordar algunos de los conceptos más apasionantes, pero también más complejos de la física, con un estilo desenfadado y unas explicaciones rigurosas, pero a la vez amenas.

Su perfil es el del científico al que le gusta contar lo que le gusta, y su curriculum acredita que la ciencia, y en especial la física y el espacio, le apasionan. Es ingeniero en telecomunicaciones, doctor en física de partículas, ha trabajado en el Centro Nacional de Estudios Espaciales en Francia y, gracias a una beca, desarrolló su doctorado en la La Organización Europea para la Investigación Nuclear, más conocida como el CERN, donde está el 'Gran Colisionador de Hadrones' y donde, durante su estancia, se produjo uno de los descubrimientos más relevantes de la física de la últimas décadas: el bosón de Higgs.

A su vuelta de Suiza comenzó con su proyecto de divulgación científica en Youtube, un campo en el que ha seguido indagando. Es miembro, junto a otros científicos y divulgadores, de la iniciativa Big Van, dedicado a rodar por España con monólogos científicos, y actualmente participa en el programa de televisión 'Orbita Laika', entre otros proyectos. También es autor del libro 'El bosón de Higgs no te va a hacer la cama: La física como nunca te la han contado'.

Su nueva aventura pasa por convertirse en el próximo astronauta español y para conseguirlo se ha presentado a la selección de nuevos astronautas de la Agencia Espacial Europea. El plazo de inscripción acaba el 28 de mayo, de modo que si algún lector quiere animarse, todavía está tiempo. Hay cuatro plazas y se presentan unos 10.000 candidatos.

Pregunta: ¿Por qué has tomado la decisión de presentarte a las pruebas de selección de astronautas de la Agencia Espacial Europea?. ¿Ha sido un impulso del momento o es uno de esos sueños que muchos tenemos de niños y que te viene de lejos?.

Respuesta: Desde que estudiaba ingeniería en la Universidad me interesé por las ciencias del espacio. De hecho, en la carrera ya tomé la dirección por sistemas de comunicación por espacio e hice mi proyecto sobre satélites y navegación en el Centro Nacional de Estudios Espaciales en Francia. De modo que el espacio siempre me ha interesado.

Luego se coló por medio la física, que tiene una relación muy bonita con el espacio, y que juntos son una combinación que, desde luego, hacen que la perspectiva de ir al espacio siempre haya estado en mi cabeza. De hecho, no es la primera vez que miro a ver si salía la convocatoria. Llevaba once años sin salir.

P: La primera fase de preselección, la que se refiere a los requisitos académicos y físicos ya la has pasado, pero esto, como explicas en tus vídeos, es una carrera de fondo. ¿Cómo lo afrontas?

R: Sí. Podríamos decir que esta ha sido una fase de preselección, o una fase cero, en la que como en cualquier otra oferta de trabajo se piden unos requisitos y, bueno, los filtros los he pasado todos, incluidas las pruebas médicas, y ahora lo que falta es esperar a ver qué nos dicen.

Presentarme para ser astronauta para mí cumple tres objetivos muy importantes. El primero es, obviamente, porque me apetece hacerlo y es mi vocación, porque creo que pega mucho con mi forma de ver la vida y es algo que me encantaría hacer.

Me gustaría poder hacer divulgación de la ciencia en el espacio. Poder contar cómo es esta aventura, cómo son los cohetes, cómo se forma un astronauta, cómo es su vida, cuáles son sus miedos

El segundo porque también me gustaría poder hacer divulgación de la ciencia en el espacio. Poder contar cómo es esta aventura, cómo son los cohetes, cómo se forma un astronauta, cómo es su vida, cuáles son sus miedos. Estamos viviendo una época muy bonita de la era de la astronáutica y creo que merece la pena contarlo.

Y un tercero, que también considero muy relevante, y para mi es una de las claves de todo esto es que, a través de mi ejemplo (soy una persona muy trabajadora y concienzuda que cuando se marca un objetivo lo trabaja, sin miedo y con una actitud de superación) pues bueno, que pueda inspirar a otras personas a vencer sus propios miedos y afrontar sus retos.

Igual que a mí me da miedo esta fase de selección: el fracaso, el rechazo y demás, y lo afronto con la mejor actitud y buscando siempre qué puedo aportar y qué puedo aprender, espero que otras personas que tienen esas mismas emociones de miedo o incertidumbre se sientan impulsadas y motivadas a seguir sus sueños y perseguir sus propios objetivos en la vida.

P: En los últimos años estamos viviendo un resurgir de la era espacial. ¿Cómo ves el futuro en este campo?

R: Sí, desde luego que para los amantes de la ciencia y los nostálgicos de la era espacial estamos viendo un renacer. Hubo una época, en los años 50 y 60, durante la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en la que se avanzó muchísimo, llegamos a la Luna, pero también se enviaron sondas, se llegó por primera vez a Marte con misiones no tripuladas y robots, se tomaron las primeras imágenes de Júpiter y Saturno...

Creo que lo bonito de todo esto es que es una carrera que está creciendo como una bola de nieve. Cada vez más gente se engancha. Esto es contagioso

Fueron años espectaculares en los que se generó también mucho amor por la ciencia y, por suerte, parece que estamos viendo un renacer de la era espacial con grandes proyectos, con muchas misiones a la vista y los frutos creo que pronto los recogeremos. Yo creo que lo bonito de todo esto es que es una carrera que está creciendo como una bola de nieve. Cada vez más gente se engancha. Esto es contagioso, como un virus, y por suerte estamos viviendo lo que yo creo que es una nueva época dorada de la exploración espacial.

P: En este renacimiento de la exploración del espacio hay nombre que suele salir a colación por los avances que ha logrado con sus cohetes y su compañía SpaceX ¿Qué opinas de Elon Musk y de las polémicas que suelen girar a su alrededor?

R: Creo que la sociedad está muy acostumbrada a polarizar y a ver las cosas en términos de blanco o negro, a favor o en contra, rojo o azul, derecha o izquierda... Pienso que es un humano como otro cualquiera, con cosas maravillosas, con muchos defectos, con cosas que hará mejor y otras peor.

Elon Musk está poniendo mucho ingenio y está transformando la industria de los viajes al espacio

No lo conozco en persona y solo puedo hablar de lo que veo. Las cosas que me gustan más las aplaudo porque me parece que está realmente acelerando la exploración espacial, está poniendo mucho ingenio y está transformando la industria de los viajes al espacio con una cantidad de trabajo y de inversión que es para valorar positivamente y que es contagiosa.

Luego, por otro lado, habrá otras cosas con las que se puede ser más crítico. Pero vamos, es un humano con sus virtudes y sus defectos. Ni es el malo de la película ni un héroe salvador.

P. Dices que lo que está haciendo Elon Musk en la industria espacial desprende pasión y lo cierto es que ha conseguido que muchos estemos pendientes de todas sus pruebas de lanzamiento de la Space Ship. ¿Has visto el vídeo de la SN15?, ¿Qué has sentido?

R: Los pelos de punta. Además es que él tiene un magnetismo increíble y al final la historia la marcan personas que arrastran y el tipo arrastra con una personalidad que genera esa polarización que comentábamos, de gente que lo odia y gente que le quiere. Pero al final está haciendo cosas que tienen significación y que están haciendo historia.

P: ¿Por qué te metiste en esto de la divulgación?, ¿Cuándo te picó el gusanillo de comunicar ciencia?

R: A mi me cambió la vida la divulgación. Mi cambio de la ingeniería hacia la física fue a través de los libros de divulgadores que leía y los documentales que veía. Ya desde que estaba en el CERN haciendo el doctorado participé en muchas actividades de divulgación como las visitas guiadas a los visitantes que venían a Ginebra a conocer el laboratorio.

Descubrí lo bonito que era la comunicación, contagiarle el entusiasmo a otras personas, lo importante que son los profesores y las personas que te influyen en tus decisiones vitales. Me pareció que sería bonito aportar porque, también, otra de las cosas que percibía es que era una necesidad social darle un nuevo enfoque a la ciencia, y en particular a la física, sobre todo de cara a los más jóvenes, personas que están en esos momentos complicados. Yo también tuve dudas cuando tenía 17 años y me atraía poder contribuir y tener un papel en despertar vocaciones científicas.

P: ¿Quiénes han sido tus referentes en el campo de la divulgación científica?

R: Yo disfrutaba mucho con 'Redes' de Eduard Punset y luego me enganché a los libros de divulgación científica. En particular a Michio Kaku, Brian Greene y Stephen Hawking que, para mi, son los tres autores que de verdad me hicieron sentir que lo que yo quería era aprender física.

P: Estás a un paso de alcanzar los dos millones de subscriptores en tu canal de Youtube. ¿Qué tipo de gente ve tus vídeos?, ¿Son, sobre todo, gente joven?

R: Por suerte tengo un público muy variado. Hay mucha gente joven pero hay perfiles de todo tipo. Es cierto que desde que comencé me enfoqué mucho en los adolescentes pero me parece maravilloso estar llegando a perfiles de todo tipo.

Me siento un privilegiado porque tanta gente entre y vea los vídeos y que además se compartan por diferentes partes del mundo y por personas de todos los estratos. Me emociono mucho cuando veo que los ven un padre con su hijo, un abuelo con su nieto...