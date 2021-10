López Guerrero, virólogo: “El SARS-CoV-2 se va a hacer crónico y aparecerá cada otoño-invierno"

Entrevista con el virólogo de la UAM José Antonio López Guerrero, que acaba de publicar: “Coronavirus, anatomía de una pandemia”

Las vacunas de la covid son "un logro a la altura de la potabilización del agua, para la supervivencia de nuestra especie"

Sobre Fernando Simón: "Se ha ido institucionalizando por encima de lo que el rigor científico requería"

Más de 30 años como virólogo. Más de cien artículos de investigación y divulgación. Más de una docena de libros. Y desde que llegó la pandemia, entrevistas y colaboraciones varias en los medios de comunicación, para ayudarnos a entender qué estaba pasando: a los periodistas y al público general. José Antonio López – también conocido como JAL- no para. Ni en su trabajo como investigador y profesor de la UAM, ni como divulgador científico. Acaba de publicar “Coronavirus, anatomía de una pandemia” (Ed. Guadalmazán). Luis Enjuanes, autor del prólogo, elogia su rigor científico, pero también su ironía y su humor.

El libro es una especie de diario de la pandemia que aporta luz sobre su origen, su evolución y qué nos puede deparar el futuro. Él llama “nueva realidad” a lo que viene, a ese mundo en el que ya parece claro que “tendremos que acostumbrarnos a convivir” con este coronavirus. Con él hablamos de todo ello, en esta entrevista, echando la vista atrás a lo que ha sido este año y medio en nuestras vidas.

Pregunta: “La única certeza firme en ciencia es que no hay certeza firme”. Así arranca tu libro, y así se podría resumir este año y medio de pandemia, en el que hemos ido avanzando a base de certezas e incertidumbres. ¿Qué certezas tenemos sobre el SARS-CoV-2 a día de hoy que no tuviéramos en marzo de 2020?

Respuesta: Que es un virus que se transmite por vía aérea, principalmente. Que procede de una zoonosis. Y, casi al 99,9% de certeza, que es un virus que nos va a acompañar ya el resto de la historia, porque vamos a convivir con él de forma estacional. El virus se va a hacer crónico. Los datos que tenemos apuntan a que será un virus del espectro de la gripe en cuanto a vías de transmisión, por ejemplo, o en cuanto a temporalidad, que volverá cada otoño-invierno.

P: Dices en el libro que hemos logrado mucho, pero que todavía nos falta mucho por aprender de este coronavirus. Una cosa son los logros, otra lo que sabemos. Una de las cosas que seguimos sin saber, y que más preocupa, es ¿cuánto dura la inmunidad?

R: Sabemos que dura, al menos un año. Sabemos que en la gran mayoría de los casos las personas infectadas no vuelven a infectarse, que la inmunidad dura lo suficiente como para no tener una segunda infección grave, en la gran mayoría de los casos. Por el tiempo que llevamos de pandemia, eso sí que lo sabemos.

P: En la pandemia hay un punto de inflexión: diciembre de 2020. Había pasado solo un año desde los primeros casos de covid, en China, y… ¡tachán! Ya teníamos vacuna. Se dice que es un hito, pero tú vas más allá, lo defines como "uno de los grandes logros de la humanidad de los últimos siglos".

R: Sí, lo veo como un logro a la altura de la potabilización del agua para la supervivencia de nuestra especie, o de la “Revolución Verde” de Norman Borloug (que fue capaz de crear cosechas resistentes a las plagas), al que le dieron el Nobel en su día. Estas vacunas están a esa altura. Han sido un logro histórico, para el bienestar, avance y longevidad de nuestra especie. Han supuesto un antes y un después para nuestra supervivencia.

P: Y, en gran parte, gracias al desarrollo de una nueva tecnología, la del ARN. ¿Crees que veremos más vacunas de ARN a medio plazo?

R: La verdad es que toda la investigación que hay detrás de estas vacunas de ARN (las de Pfizer y Moderna), muchos esperábamos que hubiera sido reconocida con el Nobel de Medicina, pero no ha sido así. Es un gran hito haber desarrollado vacunas con base de ARN. Y creo que esto va a tener continuidad, no solo con vacunas contra otros virus sino contra otras enfermedades.

P: ¿Y qué crees que pasó con la vacuna de AstraZeneca? ¿Por qué cayó en desgracia?

R: Hay un dicho popular que repito mucho: “Entre todos la mataron y ella sola se murió”. Yo creo que con AstraZeneca se juntaron varias cosas: la desinformación inicial, los casos de efectos adversos que salieron antes de que se aprobara, ese capítulo extraño de que por causalidad descubrieron que había que utilizar media dosis para tener más efectivida, el tira y afloja con la UE en cuanto a su suministro, el descubrimiento de un zulo en Italia con miles de millones de dosis almacenadas... En fin, todo eso ensombreció la confianza de los gobiernos y demás.

¿Que haya habido otras cuestiones macroeconómicas con Moderna o Pfizer y con los países que miraban por sus propias vacunas? Quizás, obviamente ha tenido también mucho peso. Lo que menos relevancia ha tenido, yo creo, es la aparición de algunos casos adversos entre millones de dosis. Pero se quiso justificar así.

P: ¿Qué mensaje lanzarías a los antivacunas?

R: Meses antes de la pandemia, en 2019, la OMS los incluyó entre las 10 emergencias sanitarias a hacer frente: ya los consideraba un peligro. A los antivacunas ideológicos, a los recalcitrantes, no tengo nada que decirles porque no les voy a convencer. A los antivacunas covid, que lo son porque tengan confusión y dudas, les diría que, por favor, no hay mayor certeza ahora mismo que el efecto positivo que está causando la vacunación masiva contra la covid.

P: Al inicio de la pandemia, había mucha confusión, mucho miedo… y pocas certezas todavía para ayudar a tranquilizar. Desinfectábamos la compra, usábamos guantes para todo... pero mientras, faltaban mascarillas, faltaban pruebas PCR, faltaban trajes EPI. ¿Qué pasó?

R: Yo mismo, por ejemplo, al principio no aconsejaba abiertamente las mascarillas. Estaba convencido de que, como en el ébola o en el SARS 1, este virus no se transmitía de forma asintomática y era más contraproducente llevarlas. Pero luego, la evidencia científica dejó claro que sí se transmitía así y todo cambió. Hubo mucha desinformación, sí, pero creo que sin mala fe.

En esta pandemia hemos estado comunicando mucha información científica minuto a minuto, en tiempo real. Por momentos, a los científicos se nos requería que solucionáramos la pandemia. Y en muchos casos eso lleva a desinformación. Aunque al final, la información científica ha ido modulando todo esto en la buena dirección.

P: Quería pedirte una valoración de la gestión de Fernando Simón.

R: Creo que, en conjunto, ha sido necesaria su intervención, pero paulatinamente se ha ido volviendo demasiado institucionalista y ha ido defendiendo posturas que, a veces, no se apoyaban en los datos científicos del momento. Se ha ido institucionalizando por encima de lo que el rigor científico requería.

P: ¿Y la gestión de Pedro Sánchez? En junio de 2020 salió diciendo que habíamos vencido al virus. Luego vimos que aún nos quedaban muchas olas por delante. Ahora, más de un año después, casi parece que por fin lo hemos vencido pero nadie se atreve a decirlo.

R: Me parece lícito que un presidente que ha tenido retenida a una población durante más de 40 días lance un grito de esperanza. No fue acertado su mensaje, como tampoco lo fue el de la presidencia de la Comunidad de Madrid esas navidades, cuando ya veíamos casos subiendo. El mensaje del 21 de junio de Pedro Sánchez no fue acertado, pero es comprensible. Estábamos por debajo de 8 casos por 100.000 habitantes. Ahora estamos en menos de 50 por 100.000 y hablamos ya de nueva normalidad. Dar ese mensaje tenía carga electoral y triunfalista, pero en ese contexto puede ser más justificable que el resto de los que vinieron después, que han sido inaceptables.

P: Dime algo bueno, y algo malo, que nos deje esta pandemia, como sociedad.

R: Algo bueno: que realmente nos hemos enfrentado como sociedad a un hecho luctuoso, como la pandemia, y lo hemos hecho razonablemente bien. Algo malo: la polarización a las que nos han sometido nuestros políticos, hasta con algo tan triste como una pandemia o como las decenas de miles de fallecidos.

P: Tú siempre has sido muy cauteloso en el discurso, nada alarmista, aunque en los peores momentos de la pandemia había motivos para serlo. ¿Por qué?

R: Ser alarmista es fácil y vende más, por desgracia. Los mensajes catastrofistas se hacen virales y cuesta mucho corregirlos después. Y, además, ser alarmista es gratuito. No cuesta nada decirlo y luego, si no se cumple lo que dices, nadie asume consecuencias, no pasa nada. Mientras que al revés sí se te tiran al cuello. El público es más cruel cuando eres más moderado. Yo me he ido fijando siempre en los datos científicos y epidemiológicos que hemos tenido en cada momento y he ido modificando el discurso a medida que esos datos lo aconsejaban.

P: Hablas de forma muy optimista sobre “un cambio de paradigma”, a raíz de la pandemia, en el que se apostará definitivamente por la ciencia. Pero ¿no crees también que olvidamos rápido?

R: He querido creer en un cambio de paradigma a raíz de esta pandemia, sí, en la buena voluntad de los gobiernos para materializar ese cambio en una apuesta decidida por la investigación y por la sanidad pública, pero una y otra vez hemos chocado con la realidad política: cualquier cosa es buena para hacer electoralismo y captar votos. Incluyendo la salud y la muerte de ciudadanos. Ahora, después de escribirlo y viendo lo que vemos, soy más pesimista. Cuando escribía el libro quería pensar eso, pero ahora soy bastante más pesimista.

P: Personalmente, fuiste el primer científico al que llamé para tratar de entender qué era el SARS-CoV-2, qué era un coronavirus y qué estaba pasando, allá por marzo de 2020. Desde entonces, habremos hablado decenas de veces. Y estás en todos los medios. ¿La divulgación científica es parte esencial de “hacer ciencia”?

R: Efectivamente. La comunicación social de la ciencia tiene que ser inherente a la ciencia en sí. Hay que estar dispuesto a comunicarse con los medios y ser capaz de comunicar a la sociedad lo que la sociedad paga con tus impuestos. Yo no puedo decir que no hablo de lo que investigo porque es muy específico y no lo va a entender la gente, eso es inaceptable.

P: Luis Enjuanes ha escrito el prólogo de tu libro, con cariño y complicidad. En él, dice de ti que escribes con rigor científico pero también con mucha ironía y sentido del humor. ¿Crees que ayudan a llegar al público y a que se entienda la ciencia?

R: Enjuanes, para mí, es el mayor coronavirólogo del mundo. Y sí, creo que la ironía y el sentido del humor son dos características importantes de los españoles, y el rigor científico no está reñido con el humor. Divulgar no tiene nada que ver con vulgarizar. Hacer cercano algo no es lo mismo que vulgarizarlo. Y aquí, durante la pandemia, hemos visto de todo. Han aparecido divulgadores científicos debajo de las piedras.

P: Un ejemplo de esa ironía es la cita que abre el libro. “Nunca trates de enseñar a un cerdo a cantar. Perderás tu tiempo y fastidiarás al cerdo”. ¿Me la explicas?

R: Es una cita que me ha acompañado siempre, desde mi tesis doctoral hace unos 30 años. No estoy apuntando a nadie con ella, sino que a veces, los medios me quieren hacer enfrentar con personas que no tienen rigor y que tienen una postura contraria a la ciencia. A veces, los medios tienden a equiparar dos opiniones enfrentadas: la de un investigador y la de un charlatán, un conspiranoico.

Un ejemplo: los antivacunas. No quiero ofender a nadie, pero es que discutir con un antivacunas no tiene mucho sentido, porque no le voy a convencer y al final vamos a acabar mal los dos. De ciencia tienes que hablar con alguien que quiera aprender. Tienes que comunicar ciencia a aquel que está dispuesto a aprender ciencia, y a escuchar. Me pasó también hace años con el tema de los transgénicos.

P: Mirando al futuro, un par de preguntas más. ¿Cuándo viviremos sin mascarilla?

R: Cuando desde el ministerio de Sanidad se nos indique que ya no es obligatoria. Para muchas cosas, debería quedarse: ir al médico, ir al hospital… Y deberíamos perder el hábito, por ejemplo, de toser en el trabajo al lado de otro compañero, o aprender a quedarte en casa cuando estas malo… En mi caso, la mascarilla perdurará.

P: ¿Y cuándo volveremos a la vida de 2019? Es más, ¿volveremos a la vida de 2019? A la misma vida de antes de la pandemia…

R: Hay una nueva realidad y está muy próxima. Hemos luchado por llegar a unos datos epidemiológicos aceptables, y ya los tenemos aquí. Aunque cuidado, mientras estos datos no sean de ámbito mundial, siempre tendremos la espada de Damocles encima, el riesgo de que el virus mute y dé al traste con esta nueva realidad.

Hablo de “nueva realidad”, y no de “nueva normalidad” porque en nuestras vidas ha aparecido un nuevo agente patogénico y tenemos que acostumbrarnos a convivir con él. La nueva realidad conlleva una nueva normalidad.

P: Hasta la próxima pandemia…