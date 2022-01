Los 'padres' del ARN mensajero: "No solo puede acabar con la pandemia, también con muchas otras enfermedades"

Los científicos Karikó, Langer y Weissman aseguran que la tecnología del ARNm va a revolucionar la medicina

Su trabajo ha posibilitado las vacunas contra la covid-19 de Pfizer y Moderna pero abre un universo de posibilidades terapeúticas en muchas otras enfermedadesas enfermedades

Los tres investigadores, que acaban de recibir el Premio Fronteras del Conocimiento en Biología y Biomedicina, explican la importancia de sus hallazgos

Se llaman Karikó, Langer y Weissman. Sus nombres son desconocidos para el gran público pero su trabajo ha hecho posible el desarrollo de las vacunas de la covid-19 de Pfizer y Moderna. A los tres se les considera los padres del ARN mensajero tras desarrollar varias tecnologías, que al combinarse, permiten a nuestras células producir proteínas que previenen y tratan enfermedades.

Los tres acaban de recibir por ello el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Biología y Biomedicina, no solo por hacer posible las vacunas contra el coronavirus, sino porque sus investigaciones abren todo un abanico de posibilidades terapéuticas en muchas áreas, en las enfermedades autoinmunes, el cáncer, los trastornos neurodegenerativos, las deficiencias enzimáticas y otras infecciones víricas.

Con motivo de este galardón la Fundación ha entrevistado a los tres importantes científicos, que explican el alcance de su investigación.

ARNm, resultado de décadas de investigación

Karikó y Weissman descubrieron cómo modificar las moléculas de ARNm para que pudieran ser utilizadas como agente terapéutico, y Langer ideó cómo encapsular nanopartículas para introducir el ARNm dentro del cuerpo. Pero tardaron décadas en hacerlo.

La tecnología del ARNm, que permite que el propio cuerpo "fabrique" el tratamiento, lleva, por tanto, años investigándose. Por eso la bioquímica Katerin Karikó insiste en tranquilizar a quienes no confían en las vacunas contra la covid por haberse desarrollado demasiado rápido. "Yo les diría que la terapia de ARN mensajero se ha desarrollado durante décadas y sólo la última fase se desarrolló muy rápidamente, pero todos los componentes estaban listos para ser aplicados", explica.

"Algunas personas rechazan el ARN mensajero pensando que incorpora el genoma. No hay precedentes de eso. El ARNm no entra en los núcleos. El ARN mensajero no puede incorporarse al genoma, por lo que no hay precedentes de que eso ocurra", asegura.

También aclara Karikó que antes del desarrollo de la vacuna, "el ARN mensajero ya estaba en ensayos clínicos para diferentes enfermedades: tratamientos para la insuficiencia cardíaca y otras enfermedades como las hepáticas", apunta. "Por lo tanto, ya estaba desarrollado para otras terapias".

"Además es una terapia especialmente barata porque la medicina se produce en tu propio cuerpo, tú mismo te conviertes en la fábrica de medicamentos", recalca la bioquímica. "Las aplicaciones son infinitas".

ARNm, ¿la cura de múltiples enfermedades?

El potencial de esta tecnología ya se ha demostrado en las vacunas contra la covid-19, pero el inmunólogo Drei Weismann detalla que podría utilizarse con éxito para muchas otras dolencias. "Las vacunas son increíblemente importantes, especialmente ésta que se ha administrado a más de mil millones de personas y que se espera, acabará con la pandemia. Pero el ARN tiene un potencial increíble para muchas otras enfermedades, como el cáncer", apostilla.

Su equipo acaba de publicar un artículo de investigación en el que explican que han administrado células Car-T in vivo a través de esta técnica. "Lo que hicimos es administrar una única inyección a un ratón y las células Car-T curaron la enfermedad. Actualmente se tarda dos semanas en fabricar células Car-T y cuesta medio millón de dólares", destaca.

"Además, estamos desarrollando terapias para la terapia génica in vivo. En el caso de la anemia de células falciformes, una enfermedad con la que nacen 200.000 personas cada año, esperamos poder administrarles una única inyección in vivo de PNLs (nanopartículas lipídicas) de ARN que irá directamente a las células madre de la médula ósea y reparará el trastorno genético, curando la enfermedad. Eso cambiaría la medicina.

ARNm, la tecnología en la que nadie creía

El éxito del ARNm en las vacunas contra la covid-19 ha colocado el trabajo de estos investigadores en el foco central de la ciencia, pero durante muchos años nadie creyó en ellos. "Durante 40 años no solo no recibí ningún premio, sino que no recibí ningún apoyo económico para mi investigación", asegura Karikó.

Karikó empezó a trabajar con ARN sintético a finales de los setenta en Hungría, su país natal. En 1985 emigró con su familia a Estados Unidos y en la Universidad de Pensilvania siguió trabajando en la tecnología del ARNm, una línea de investigación por la que pocos apostaban. El momento clave fue el inicio de la colaboración con el inmunólogo Drew Weissman, de la misma universidad. En 2005 Karikó y Weissman lograron su primer gran avance: descubrir cómo modificar el ARN de forma que el sistema inmunitario humano no logre detectarlo.

Como explica el propio Weissman, "nuestra hipótesis central cuando empezamos este trabajo fue que el ARN sería un sistema mejor para transferir proteínas al organismo, porque convertiría al propio cuerpo receptor en la fábrica que produce la terapia. El problema que nos encontramos es que el ARN era enormemente inflamatorio, y el animal al que se lo inyectábamos se ponía enfermo, así que Katalin y yo estuvimos muchos años intentando averiguar la causa de este problema, y fue así como conseguimos nuestro hallazgo principal: un método para evitar la reacción inflamatoria del ARN", detalla.

ARNm, y la idea de Langer de encapsularlo en nanopartículas

Langer también se había enfrentado décadas atrás al mismo escepticismo de la comunidad científica. "Antes de que en 1974 lograra crear micropartículas y nanopartículas para encapsular grandes moléculas "la gente no creía que fuera posible", recuerda el investigador. "Incluso después de publicado el resultado mucha gente me dijo que estaba equivocado y no se lo creían. De hecho, las primeras nueve ayudas que solicité para financiar mi investigación fueron rechazadas y no pude conseguir un trabajo en un departamento de ingeniería química, que es mi disciplina", relata.