Salvador Macip, investigador: “Es momento de que España acuda a la vacuna rusa o a la china al margen de la UE”

Respuesta: Una parte que dependía de la negociación que ha hecho Europa pero hay decisiones que podrían haber mejorado. Una fue no volver a vacunar hasta esta semana después de que se supo que AstraZeneca no tenía las complicaciones que se le habían atribuido. Otros países volvieron a vacunar, todo el tiempo que ha perdido España es gente que se puede contagiar y morir. La segunda decisión problemática es que no se dé a mayores de 65 años y hasta esta semana no se ha dado a mayores de 55. Esta vacuna es más útil en personas frágiles y con más riesgo de padecer complicaciones. Reino Unido vacunó a los mayores desde el principio. Hemos perdido un tiempo precioso vacunando a personas que no tienen tanto riesgo.